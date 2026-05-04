Поети от 11 държави се събират в Пловдив за фестивала „Орфей“

Израелският поет Амир Ор е тазгодишният носител на Голямата награда „Орфей“ за изключителен принос към поезията

Деветото издание на Международния фестивал на поезията „Орфей“ – Пловдив 2026 ще се състои на 7 и 8 май в Малката раннохристиянска базилика.

Участниците по традиция са 12. Тази година те са от Израел, Франция, САЩ, Дания, Италия, Турция, Чехия, Словакия, Сърбия, Ирак и България. 12 поети от 11 страни ще четат на роден език и в превод на български в двете фестивални вечери. Входът е свободен.

Форумът се открива на 7 май от 18 часа в Малката базилика на Пловдив с представяне на участниците и поетическо четене. Следва връчване на Голямата награда „Орфей“ за изключителен принос към поезията.

Тазгодишният носител на приза е израелският поет Амир Ор.

На 8 май – ден преди Деня на Европа, фестивалът продължава в 17 часа на същото място с Писателски форум на тема „Фигурата на Орфей – между мита и мига“. От 18 ч. следва заключително четене и церемония по връчването на останалите награди в следните категории: Награда „Орфей“ за цялостно представяне, награда „Лирата на Орфей“ за най-добро стихотворение, награда „Евридика“ за любовно стихотворение и награда „По следите на Орфей“ за най-добро есе.

Програма на фестивала

07.05.2026. Четвъртък

14.00 – 15.00 – Представяне на стихосбирката Балчик от Радка Рубилина в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Ректорат, 4-та аудитория.

18.00 – Откриване на фестивала в Малката раннохристиянска базилика на Пловдив. Представяне на гостите с поетическо четене. Китарно дуо Братя Велчеви. 12 поети от 11 страни четат на 11 езика с превод на български. Вход свободен.

19.00 – Връчване на Голямата награда „ОРФЕЙ“ за изключителен принос в поезията за 2026. Вход свободен.

08.05.2026, петък

14.00 – 15.00 – Представяне на стихосбирката Синьо от Хайдар Ергюлен в библиотека Ахмед Хилми Филибелията, Джумая джамия, ул. Железарска 2.

17.00 – Писателски форум – кръгла маса с гостите-поети, студенти, ученици и писатели от Пловдив в Малката раннохристиянска базилика. Презентации на есета по тема Фигурата на Орфей – между мита и мига на участници във фестивала.

18.00 – 20.00 – Поетическо четене в Малката раннохристиянска базилика. Церемония по награждаването.

Входът за всички събития е свободен до изчерпване на местата. За почитателите на поезията са осигурени безплатните издания на фестивала – многоезичните книги с поезия и с есета на участниците.

Всички творби на роден език, в превод на английски и на български, може вече да намерите на мултиезичния сайт на фестивала www.orpheus-plovdiv.eu.

Проектът Международен фестивал на поезията „Орфей“ – Пловдив е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК“. Той се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.