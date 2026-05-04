Седем шофьори задържани в Пловдивско

Седмина водачи са се озовали в различни подразделения на пловдивската дирекция на МВР през почивните дни. Мъжете са на възраст между 22 и 54 години, а на четирима от тях са били иззети собствените моторни превозни средства.

В Асеновград трима са били засечени да управляват под въздействие на алкохол над допустимите 1,2 промила. В районното управление попаднал и четвърти шофьор, който в село Тополово не се подчинил на подаден сигнал със стоп. Проверката след принудителното спиране на автомобила му установила, че мъжът е неправоспособен.

Още трима пияни водачи били заловени и в Сопот, Раковски и село Найден Герово. Срещу всички извършители се водят бързи производства.