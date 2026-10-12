БНБ пуска златна монета за 1508 евро с образа на Иван Рилски

Златна колекционерска монета с номинал от 100 евро влиза в продажба от днес, 12 октомври. Емисията е посветена на Св. Иван Рилски и е част от серията „Българска иконография“. Цената, определена от Българската народна банка, е 1508 евро.

Още в ранните часове пред централната банка в София се събраха желаещи да се сдобият с новата монета. Продажбата се извършва както в централната сграда на БНБ на площад „Княз Александър I“ № 1, така и в касовия център на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Има ограничение от една монета на клиент. То важи независимо дали покупката е за лично ползване или от името на друго лице, както и при придобиване в качеството на представител на юридическо лице. За покупка от името и за сметка на друг човек се изисква изрично пълномощно с нотариална заверка. Монетата не се продава на непълнолетни.

Очаква се до края на работния ден тя да бъде налична и в клонове на шест търговски банки: „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“. Продажби ще се извършват и от „Монетен двор“ ЕАД.

Св. Иван Рилски, чието изображение е избрано за колекционерската емисия, е сред най-почитаните български светци. Роден през X век в село Скрино, той посвещава живота си на християнската вяра и отшелничеството в Рила планина.

Духовното му дело поставя основите на Рилския манастир, превърнал се през вековете във важен център на българската книжовност, култура и православна традиция. Светецът е почитан като небесен покровител на българския народ.