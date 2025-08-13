Подкрепата за присъединяването на България към еврозоната нараства, показва национално представително проучване на „Алфа Рисърч“, представено от директорката на агенцията Боряна Димитрова в Министерския съвет.

Според данните 49,2% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото, докато 45,8% са против. При бизнеса одобрението достига 66%, като расте и положителната оценка за репутационния ефект от приемането на единната валута.

Изследването, проведено в периода 8–22 юли по поръчка на Министерството на финансите, обхваща 1200 души над 16 години и 500 представители на бизнеса. Според авторите се наблюдава стабилизиране на положителните нагласи, като 43% от гражданите и 62% от бизнеса смятат, че приемането на еврото от 1 януари 2026 г. ще е успех за страната.

Основните притеснения на хората остават свързани с краткосрочните последици от въвеждането на еврото. 71% се опасяват от спекула и изкуствено завишаване на цените — значително повече от хората с негативно отношение към самата валута. Възможността за рязък ръст на цените в края на 2025 г. и началото на 2026 г. е посочена като основен риск за обществените нагласи.

Въпреки това, мнозинството граждани и бизнесът очакват положителни дългосрочни ефекти – като улеснено пътуване и разплащане, по-лесна търговия в ЕС и засилена финансова стабилност. Поддръжниците на еврото най-често са хора с високо образование, от големите градове и заети в съвременни индустрии.

Проучването отчита и промени в практиките по обмяна на валута – 71% от гражданите и 76% от бизнеса предпочитат банковите клонове. Участниците съобщават, че двойното обозначаване на цените в лева и евро вече е масово възприето, но част от хората все още изпитват объркване при пазаруване.