Откриват обновената млечна кухня „Лакомото мече“ в Западен

С новото оборудване капацитетът ѝ се увеличава, мислят за допълнителен разливочен център за обслужване на повече деца в Смирненски

Единствената детска млечна кухня в пловдивския район „Западен“ – „Лакомото мече“ е почти готова да отвори врати отново до месец. Това стана ясно от видеоразходка из обекта на райкметицата Тони Стойчева, публикувана в социалните мрежи.

Припомняме, че през август месец миналата година започна търсенето на изпълнител за ремонтните дейности в млечната кухня в Смирненски, която е с капацитет едва 200 деца и от 2012-а има допълнителна разливочна в ОДЗ ”Боряна” в кв. Прослав. Според разчета за финансиране на капиталовите разходи в Бюджета на Община Пловдив за 2024 г., в раздел „Здравеопазване“, за млечната кухня в района имаше заделени 138 000 лева. В средата на месец май т. г., когато най-сетне бе приета финансовата рамка на общината, кметът Костадин Димитров одобри още 8000 лева за подобряване на мощността на ел. инсталацията в млечна кухня.

„От ЕВН трябва да направят прокопавания за увеличение на мощностите в сградата. Също така сме в процес на доставка и монтаж на новото оборудване. Предстои откриване на млечната кухня в средата на месец септември„, коментира Тони Стойчева.

След основния ремнт в сградата вече има нова настилка по всички изисквания, професионална система за аспирация и бойлер, както и отделни складови и кухненски помещения, плюс стаи за персонала. Отвън е направена и рампа за детски колички.

Райкметица обеща, че след откриването на реновираната сграда, може да се мисли за допълнителен разливочен център в района, тъй като с новото оборудване кухнята ще може да поеме изхранването на още деца. Тя подчерта, че качеството на предлаганата храна ще остане приоритет.