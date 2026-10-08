Удължиха срока за кандидатстване за безплатната бизнес академия BASE в Пловдив

Програмата започва на 15 октомври, а най-добрите бизнес планове ще си разделят награден фонд от 6000 евро

Поради големия интерес срокът за кандидатстване за второто издание на безплатната бизнес академия BASE в Пловдив е удължен до 13 октомври 2026 г.

Академията ще стартира официално на 15 октомври, като участието в програмата е безплатно. Това е втора поредна година, в която инициативата се провежда в Пловдив.

Участниците ще имат възможност да развият своите бизнес идеи и да подготвят бизнес планове. Най-добрите разработки ще си разделят награден фонд от 6000 евро.

Желаещите да се включат могат да кандидатстват до 13 октомври.