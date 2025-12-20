Предпразничен скок на цените на плодове и зеленчуци на пловдивската борса

Дни преди Коледа и Нова година цените на сезонните плодове и зеленчуци се покачват на едно от най-големите стокови тържища край пловдивското село Първенец. За последните два месеца поскъпването е около 10%, а клиентите са намалели значително, съобщава БНТ – Пловдив.

Производители и търговци споделят, че ниското търсене се усеща особено при зеленчуците. Димитър Лазаров от Йоаким Груево разказва, че преди можел да продаде един бус продукция за няколко часа, а сега това му отнема цели четири дни.

„Няма хора, няма купувачи. Борсата е празна“, казва той.

Причината според Илия Гатев, изпълнителен директор на стокова борса „Родопи 95“, е намалената покупателна способност на хората и общата предпазливост пред въвеждането на еврото.

„По-малко клиенти има при нас, хората са по-внимателни с разходите си“, обяснява Гатев.

Най-осезаемо е поскъпването при краставиците – вече 5 лева за килограм на едро. Домати се продават по 5 лева, моркови – 1 лев, а мандарини и портокали – по 2,50 лева. Ябълките също са по-скъпи, като италианските достигат до 3 лева за килограм.

Производители и търговци се надяват цените да се стабилизират преди празниците, а потребителите се надяват на по-достъпни цени след Нова година.

Снимката е илюстративна/ архив