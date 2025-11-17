Премиерът Росен Желязков заяви, че коледни добавки за пенсионерите ще бъдат изплатени само ако държавният бюджет позволи това. В отговор на журналистически въпрос дали такива средства са предвидени за тази година, той уточни: „Ако имам възможност – да“.

Желязков направи коментара си по време на официалната церемония в София за проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г., организиран ежегодно от в. „24 часа“ и посветен на лекари, номинирани от техните пациенти.

Изявлението му идва два дни след като Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС, съобщи, че в бюджета не са заложени средства за коледни добавки и възможностите за подобен разход са „силно ограничени“.