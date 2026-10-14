Изкуственият интелект, иновациите и достъпа до финансиране бяха във фокуса на бизнес среща в Пловдив

Екипът на Областен информационен център – Пловдив участва в бизнес събитието Enterprise Business Brunch на тема „Изкуственият интелект и бизнесът 2026–2030: как да останем конкурентни“, което се проведе днес, 14 октомври, в Пловдив. Експертите представиха актуални програми и възможности, както за безвъзмездно европейско финансиране, така и финансови инструменти, които подпомагат предприятията в процеса на дигитализация, внедряване на иновации, кръгова икономика и изкуствен интелект. Основен акцент беше поставен върху значението на европейската подкрепа за технологичното развитие на бизнеса и повишаването на неговата конкурентоспособност.

Беше представена актуалната за кандидатстване до 11 ноември процедура BG16RFPR001-2.003 „Въвеждане на зелени технологии в МСП”. Тя е с бюджет 82 995 277 евро и се финансира от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 (ПКИП). Тя е насочена към микро, малки и средни предприятия, които могат да кандидатстват за придобиването на машини, съоръжения, оборудване, софтуери, патенти, полезни модели, промишлени дизайни, лицензии, които да осигуряват въвеждането на зелени технологии в предприятията за прилагане на кръгови модели за производство и потребление. Предоставя се и подкрепа за услуги за постигане на съответствие с екологични стандарти, включително екомаркировката на ЕС. Участниците в срещата бяха запознати с условията, на които трябва да отговарят, допустимите разходи и дейности, както и основните финансови параметри.

Организаторите от списание Enterprise събраха представителите на бизнеса от област Пловдив с експерти, които им дадоха насоки относно кои AI тенденции реално ще окажат влияние върху дейността им, къде са възможностите за растеж, как да инвестират разумно в технологии, какви рискове и регулации предстоят и най-важното – как да изградят устойчива стратегия, която да води до реални конкурентни предимства. В дискусията бяха засегнати приложението на новите технологии в бизнес процесите, възможностите за оптимизация и иновации, както и предизвикателствата пред компаниите за привличане и задържане на експерти.

Участието на ОИЦ – Пловдив в инициативата е част от усилията за популяризиране на възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз и за подобряване на информираността на бизнеса относно инструментите за подкрепа на инвестициите, модернизацията и устойчивия растеж.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 27 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.