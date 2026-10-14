Бюджет 2027: повече пари за семейства, здравеопазване и отбрана, по-нисък нов дълг

Бюджетът за 2027 г. предвижда ограничаване на разходите, намаляване на дефицита и по-нисък номинален размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г. В същото време се увеличават средствата за семейства и деца, здравеопазване, образование и отбрана. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Сред заложените промени са 5% ръст на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти и 8% ръст на пенсиите. Предвижда се и по-висока минимална работна заплата.

Стойността на ваучерите се увеличава от 100 на 200 евро. До 100 евро те ще останат необлагаеми, а сумите над този праг ще се облагат.

Повече подкрепа за семействата

Сред основните акценти е семейната политика. Предвиждат се по-високи детски надбавки и данъчни облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Планира се и нова данъчна преференция за разходи за спорт, образование, наука и изкуства, свързани с развитието на децата.

Ще бъде увеличена подкрепата за майките, както и ученическите стипендии. Предвидени са повече средства и за хранене и настаняване на студентите.

Здравеопазване, образование и сигурност

Значително увеличение на финансирането е предвидено за здравеопазването, включително за Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Паралелно с това правителството планира по-строг контрол върху разходването на средства от НЗОК.

В бюджета са заложени и повече средства за образование, спорт и култура, както и за отбрана. Предвиждат се инвестиции в системи за противовъздушна и противодронна защита, самолети за борба с пожарите и дистанционен мониторинг на язовирите.

Мерки за бизнеса

Правителството планира да увеличи прага за регистрация по ДДС и да разшири възможностите за държавна подкрепа при инвестиции. Предвиждат се данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност, както и повече подкрепа за индустриалните зони и паркове.

Ще се търсят и решения за проблемите на компаниите с присъединяването към електропреносната мрежа и изграждането на необходимата инфраструктура.

За увеличаване на приходите се предвиждат мерки за по-добра събираемост, дигитален контрол на разходите, по-строг контрол върху хазарта и ограничаване на измамите при имотни сделки.

По думите на Радев допълнителен принос към бюджета ще бъде търсен от сектори с високи печалби през последните години, сред които банките, застрахователите, търговските вериги и телекомуникационните компании.

Правителството ще изпрати бюджетния план за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата. Премиерът определи основната цел като възстановяване на баланса в публичните финанси, като същевременно се запази подкрепата за хората и икономическото развитие.