Радев: Токът и парното няма да поскъпват до края на отоплителния сезон

Премиерът обеща подкрепа за решението на КЕВР, а одитни доклади на Сметната палата разкрили прикрит бюджетен дефицит за 2025 г.

Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се увеличават до края на отоплителния сезон. Това увери министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Той напомни, че въпреки чувствителното поскъпване на природния газ, Комисията за енергийно и водно регулиране вече е взела решение за запазване на цените.

„Преди седмица ясно заявих, че правителството ще подкрепи това решение със своите механизми. И повтарям още веднъж – цените на тока и парното няма да се увеличават“, заяви Радев.

Премиерът подчерта, че КЕВР е независим регулатор и настоящото правителство не се намесва в работата му.

По думите му цената на природния газ за България остава близо 40% по-ниска от тази на европейските пазари, което допринася за запазването на конкурентоспособността на българския бизнес.

Прикрит бюджетен дефицит за 2025 г.

Три одитни доклада на Сметната палата съдържат съкрушителна диагноза за предишните управления – финансов разгул, счетоводни трикове и бюджетен дефицит за 2025 г. значително над 3%, който е бил прикрит, за да може България да влезе в еврозоната.

Това заяви Румен Радев, като посочи и огромните натрупани неразплатени задължения, които са се стоварили върху бюджета за 2026 г. и ще продължат да тежат и върху финансовата рамка за следващата година.

„Въпреки тези наследени огромни проблеми, правителството ни предприема решителна крачка към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения свръхдефицит“, заяви премиерът.

Радев акцентира върху ангажиментите на управлението за повишаване на доходите и пенсиите, подкрепа за деца, семейства, ученици, студенти, млади лекари и социално слаби.

Сред приоритетите са още реформи и повече инвестиции в отбрана, здравеопазване, образование, иновации, култура, наука и спорт.

Радев отрече намерения за посегателство върху втория пенсионен стълб

Министър-председателят опроверга твърденията, че правителството ще използва средствата от втория пенсионен стълб в ущърб на българските граждани.

„Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите“, заяви Радев.