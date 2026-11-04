Камерите за старите коли в Пловдив се отлагат за 2027 г.

Общинска полиция ще контролира и уведомява нарушителите през първия сезон на зоната с ниски емисии

Автоматизираният контрол на автомобилите в зоната с ниски емисии в Пловдив сее очаква да заработи през следващия сезон – от 1 октомври 2027 г. Причината е, че обществената поръчка за камерите и софтуера все още е на етап съгласуване в бившето Министерство на електронното управление. Това става коментира пред репортера ни зам.-кметът по екология на Община Пловдив Иван Стоянов. Докато държавната институция не даде необходимото одобрение, градската управа не може да стартира процедурата за избор на изпълнител.

След съгласуването предстоят избор на фирма, доставка и монтаж на камерите, внедряване на софтуера и тестове на системата. Затова автоматизираното установяване на нарушенията не се очаква да заработи в рамките на настоящия сезон.

Общинска полиция контролира и уведомява нарушителите

През първия сезон на действие на зоната с ниски емисии контролът ще се извършва от Общинска полиция, уточни ресорният заместниик-кмет. Екипите ще проверяват автомобилите и ще уведомяват водачите, които нарушават ограниченията.

Как ще се осъществява контролът, кои автомобили попадат в ограниченията и кой има право на пропуск – вижте в подробния ни гид за Малкия ринг.

Както вече съобщихме, зоната с ниски емисии в Пловдив влезе в сила на 1 октомври 2026 г. и ще действа до 30 април 2027 г. Ограниченията важат за определени екологични групи автомобили в централната част на града.

Санкциите са регламентирани в общинската наредба, приета през септември 2025 г. Глобите са еквивалнт в евро на зааписаните в нея от 50 до 1000 лева.

До 1000 лева глоба за нарушителите на правилата в зоните с ниски емисии

Камерите трябваше да осигурят автоматичен контрол

Първоначалната обществена поръчка за електронната система предвиждаше 112 стационарни камери, свързани с централна информационна система, около 200 пътни знака и електронни информационни табла. Процедурата беше отменена след жалби до Комисията за защита на конкуренцията, а Общината подготви нова.

Отлагането на техническия контрол означава, че първият сезон на ограниченията ще премине без автоматизирано разпознаване на регистрационните номера. Това поставя допълнителна тежест върху служителите, които трябва да следят за спазването на забраната на място.

Още преди старта на ограниченията поставихме въпроса за готовността на администрацията и неяснотите около издаването на пропуски – вижте какво установихме тогава

Както вече съобщихме, ограниченията в „Малкия ринг“ обхващат територията между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Граничните булеварди остават извън зоната.

Следващият етап от ограниченията – в по-големия ринг, е планиран за 1 октомври 2028 г.