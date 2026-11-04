Търси се куратор и концепция за организацията на Международни фотографски срещи 2027

Община Пловдив обявява конкурс за избор на куратор и концепция за организацията на Международни фотографски срещи (8 – 31 октомври 2027 г.) на основание Заповед № 26ОА-3004/03.11.2026 г. на кмета на Община Пловдив, при следните условия:

История на фестивала „Международни фотографски срещи“

Фотографската традиция на Пловдив започва да се развива с особена сила през есента на 1976 г., когато в Стария град е открита Къщата на фотографията. Тя е първото фотографско средище в България, което съчетава музейна сбирка, галерия и клуб за пловдивските фотографи. По същото време е създадена и Творческата група на фотодейците в града.

Под влиянието на Националните есенни изложби през 1982 г. се организира първата Седмица на фотографията, в рамките на която са представени няколко изложби на български автори. Година по-късно събитието придобива международен характер с участието на фотографи от чужбина и получава името „Международна седмица на фотографията“.

След двегодишно прекъсване, през 1992 г. форумът е възстановен под името „Международни фотографски срещи“ и оттогава се провежда ежегодно през октомври.

За близо 50 години в събитието са участвали над 150 български автори, а общият брой на представените изложби надхвърля 500. В Пловдив са гостували експозиции на световноизвестни фотографи като Анри Картие-Бресон, Херберт Лист, Мартин Пар, Томас Руф, Робърт Капа, Бернар Плосю, Ара Гюлер, Джулиа Фулъртън-Батън, Якоб Собол и други. Фестивалът е дал възможност за изява и на редица значими имена от българската фотография, сред които арх. Николай Попов, Петър Божков, Никола Стоичков, Лоте Михайлова и Йордан Йорданов.

Конкурсът за куратор на изданието на Международните фотографски срещи през 2027 г. цели да привлече специалисти, куратори и артистични формации с идеи за развитието на фестивала. Инициативата дава възможност на кандидатите да приложат своя професионален опит и новаторски подход в организацията и провеждането на форума, като допринесат за надграждането на утвърдените традиции.

Община Пловдив, в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“ и Градската художествена галерия, ще осигури за изложбите различни дворни и интериорни пространства в Стария град. Сред тях са Балабановата къща, къща „Хиндлиян“, къщата на Верен Стамболян, постоянните експозиции „Мексиканско изкуство“ и „Енчо Пиронков“ на ГХГ – Пловдив, както и дворът на галерия „Червеното пони“.

В зависимост от концепцията на конкретното издание могат да бъдат договорени и допълнителни изложбени пространства.

Схеми и снимки от обектите – тук:

https://drive.google.com/drive/folders/1jN842us7QSh_DSha8IZ4ms4kuqBt2u4H?usp=sharing

Условия за участие в конкурса

Международни фотографски срещи се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска теза и тема.

В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговския регистър или Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.

Необходими документи за участие в конкурса

Попълнено заявление по образец. Творческа биография и портфолио на кандидата/кандидатите с визуален материал и линкове към реализирани проекти. Предварителна кураторска концепция в свободен текст до 10 стандартни страници, която трябва да включва: тема и обединяваща идея на събитието, кратка теоретична обосновка на избраната тема, предварителна селекция на артисти, предварително разпределение по избраните изложбени пространства, обща комуникационна стратегия. Попълнен предварителен бюджет и график на дейностите по образец. Съпътстващ визуален материал – портфолиа на избраните артисти, скици и макети с разпределение в пространствата. Препоръчителни писма и писма за партньорство (по желание). Допълнителни изисквания към документите: названията на файловете трябва да са коректно изписани; портфолиата, визуалните материали и творческите биографии да се обединят в .zip файлове или в линкове; заявлението за участие и проектобюджетът се изпращат или подписани с електронен подпис от кандидата, или подписани и подпечатани на хартия (физическите лица с Булстат полагат само подпис) и сканирани, като оригиналите на хартия се прилагат след селекцията и стават неизменна част от договора.

Необходимите документи за участие са приложени на адрес:

https://drive.google.com/drive/folders/1ypxQG4UJFTCYUrNh_MyK5aqRCOrpiWmw?usp=sharing

Документите за участие в конкурса се изпращат по електронна поща: [email protected]

Средства за организация на изложбите

Финансовите параметри на средствата за организацията на МФС през 2027 г. ще бъдат определени с Решението на Общински съвет Пловдив за приемане на Календара на културните събития на Община Пловдив за 2027 г., като прогнозният размер е до 27 000 евро (Двадесет и седем хиляди евро).

Община Пловдив обезпечава средствата, необходими за покриване на следните разходи:

Административни разходи по проекта – командировъчни на екипа, счетоводни и юридически услуги. Преки разходи по дейности:

2.1. Творчески хонорари на куратор/кураторски екип и участници.

2.2. Продукционни разходи за създаване на нови произведения.

2.3. Технически разходи за инсталиране и деинсталиране на произведенията и транспорт.

2.4. Хонорари на технически лица и пазители.

2.5. Наем на техника и организационни разходи по откриване на изложбите.

2.6. Разходи за пътни и хотелско настаняване на участниците.

Забележка: Организаторът на Международни фотографски срещи може да използва за настаняване творческата база на Общински институт „Старинен Пловдив“ в къща Нишанян при преференциални условия, определени в НПУРОИ.

2.7. Визуална идентичност и рекламни материали.

Поощрява се привличането на допълнителни партньорства и спонсорства за събитието.

Отразяването на допълнително финансиране в предварителния бюджет при кандидатстване става с писма за потвърждение от партньорите.

Срок за кандидатстване

Срокът за подаване на кураторски концепции, ведно с документите и приложенията към тях, е както следва: по електронен път на електронна поща [email protected] – до 24:00 ч. на 15.01.2027г.



Начин на провеждане на конкурса

Постъпилите предложения се оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на Община Пловдив. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на документи с цел избягване на конфликт на интереси. Преди оценяването комисията приема методика, по която ще работи и определя тежестта на отделните критерии.

При оценяването тя се ръководи от следните критерии:

Професионален опит на кандидата/кандидатите. Съвременна и оригинална кураторската теза и тема на фестивала. Съдържание на съпътстващата на изложбите програма. Подбор/селекция на фотографите/визуалните артисти от България и чужбина. Съдържание, цели и задачи на художествено-творческите, образователните и възпитателните аспекти от фестивала и резултати за града и духовното наследство. Реалистичност и целесъобразност на предложения предварителен бюджет. Възможност за достигане до различни публики, обществено присъствие и партньорство с културни институции. Национална и международна значимост на художествения факт, получен в резултат на реализирането на кураторската концепция.

Окончателно решение се взима на базата на дискусия. Протоколът от работата на комисията се утвърждава от кмета на Община Пловдив и в тридневен срок се обявяват резултатите от конкурса.

Взаимоотношенията между Община Пловдив и класирания на първо място куратор/кураторски екип се уреждат чрез сключване на договор.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на Община Пловдив – https://culture.plovdiv.bg/

Покана за избор на куратор и концепция за организацията на Международни фотографски срещи (8 – 31 октомври 2027 г.) / Община Пловдив – Отдел Култура, Археология и Културно Наследство

Линк към поканата ТУК.