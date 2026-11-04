Фармацията среща науката и новите поколения пациенти на конференция в Пловдив

Международен панаир Пловдив ще бъде домакин от 6 до 8 ноември на второто издание на Пловдивската фармацевтична конференция. Тридневният форум „Фармацията – древна и вечна“ ще събере водещи специалисти от страната. Те ще обсъдят актуални въпроси от областта на фармацията, медицината, общественото здраве и комуникацията с новите поколения пациенти.

Събитието ще се проведе в Конгресния център и ще включва експозиционна зона. Наситена научна програма предвижда девет акредитирани лекции, дискусионни панели и специализирана работилница.

Конференцията започва на 6 ноември, петък, от 17:30 часа с лекция на проф. Георги Момеков. Темата е лекарствените взаимодействия при имунотерапията на онкологични заболявания. След лекцията в зала „България“ ще се състои официалното откриване на форума.

Основният научен ден е 7 ноември. Сред акцентите в програмата са възможностите на хомеопатията при уроинфекции, проблемът с антибиотичната резистентност, ролята на храненето за дълголетието и мястото на фармацевта в съвременната имунопрофилактика. По тези теми ще говорят д-р Василка Юрукова, проф. Анелия Биволарска и доц. Християна Бацелова.

Специално внимание ще бъде отделено на поколение Z и променящите се потребителски нагласи. Георги Паризов ще представи лекция, посветена на навлизането на младите хора в аптечната практика. В последния ден на конференцията той ще води и практически уъркшоп за модерното преосмисляне на аптечното пространство.

Научната програма обхваща и други актуални направления. Сред тях са приложението на GLP-2 аналози при деца със синдром на късото черво, генетичните и епигенетичните фактори, свързани със стареенето на кожата, както и потенциалът на сенолитиците при остеоартрит. Лектори по тези теми ще бъдат доц. Иван Янков, д-р Албена Чолакова и проф. Виктория Сарафян.

На 8 ноември програмата продължава с дискусионен форум на тема „Лекари и фармацевти – партньори в съвременното здравеопазване“. В дискусията ще участват д-р Георги Цигаровски и магистър-фармацевт Димитрия Стайкова.

Организатор на конференцията е Регионалната фармацевтична колегия в Пловдив. Форумът е насочен към обмен на знания и добри практики, както и към насърчаване на професионалния диалог по ключовите предизвикателства пред фармацевтичната общност.