„Зелени уроци за Пловдив“ продължават и през ноември

Все повече училища и детски градини в Пловдив проявяват интерес към екологичните занимания от инициативата „Зелени уроци за Пловдив“. Затова Община Пловдив продължава срещите с децата и учениците и през месец ноември, като им дава възможност да научат повече за опазването на природата и разумното използване на ресурсите.

Инициативата е организирана от Община Пловдив и е насочена към изграждането на екологична култура и отговорно отношение към природата още от ранна възраст. В рамките на „Зелените уроци“ специално подготвени еколози, лектори и експерти провеждат интерактивни уроци и практически занимания за разделното събиране на отпадъци, рециклирането, устойчивото потребление и грижата за природата.

Продължаването на инициативата, стартирала през май тази година, е естествен отговор на проявения интерес от страна на образователните институции и желанието им да предоставят на децата повече възможности за учене чрез преживяване и активно участие. Чрез образователни игри, дискусии, демонстрации и творчески задачи децата научават как малките ежедневни действия могат да допринесат за по-чист град.

Връзката между екологичното образование и ежедневните навици за опазване на околната среда се допълва и от дигиталната платформа „ЕкоМап Пловдив“, представена от Община Пловдив на 22 април – Деня на Земята. Тя предоставя интерактивна карта с местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъци и улеснява гражданите при намирането на най-близките точки за предаване на различните видове отпадъци. „ЕкоМап Пловдив“ е образователна платформа, насочена както към децата, така и към възрастните. Освен практическата информация за местоположението на контейнерите, тя съдържа образователни викторини, тестове, любопитни факти и полезна информация за разделното събиране на отпадъците и процеса на рециклиране. Съдържанието е представено по достъпен и интерактивен начин, така че да насърчава интереса към екологичните теми и да подпомага формирането на устойчиви навици.

Със „Зелени уроци за Пловдив“ и „ЕкоМап Пловдив“ Община Пловдив насърчава един по-отговорен начин на живот и показва, че грижата за природата започва от малките стъпки – у дома, в училище и в нашия град. Защото по-чистият Пловдив е обща задача, в която всеки може да има своя принос.