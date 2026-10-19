Почина съдия Магдалина Иванова

Починала е уважаваният магистрат съдия Магдалина Иванова. Тъжната новина съобщи Апелативният съд, чийто председател бе тя в продължение на десетилетие. Съдебната общност се прощава с професионалист, работил над 32 години в органите на съдебната власт, 10 от които председател на Апелативен съд – Пловдив.

Кариерата на Магдалина Иванова в съдебната система започва в Районен съд – Пловдив през 1998 година, става негов заместник-председател през 2001 година, преминава през Окръжен съд – Пловдив през 2002 година, а от 2005 година заема поста заместник-председател на същия съд.

През 2014 година след конкурс е назначена от ВСС за административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив. В края на 2019 година отново след конкурс е назначена за председател на Апелативния съд. Съдия Магдалина Иванова е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение на ВСС от 2009 година.

Висшият съдебен съвет поощри съдия Иванова с отличие „Служебна благодарност и грамота“ през лятото на 2022 година. Тя се пенсионира в края на март 2026 година.

Поклонението ще се състои на 21.10.2026 г. /сряда/ в 12 часа, в църквата на Централни гробища в Пловдив. Паметта ѝ ще остане жива сред всички, които я познаваха, работили са с нея и я обичаха.

Под тепето поднася искрени съболезнования на роднините, близките и колегите на съдия Магдалина Иванова. Светла й памет