Бизнесът тича за кауза: Liebherr Business Run подкрепя Гребен клуб „Пловдив“

Част от таксите за участие ще бъдат дарени на младите спортни надежди

Не е необходимо да си професионален спортист, за да помогнеш на бъдещ шампион. Понякога са достатъчни 4 километра, един отбор и желание да бъдеш част от кауза.

Тази година Liebherr Business Run Plovdiv обединява корпоративния спорт и благотворителността, като част от таксите за участие в деветото издание на състезанието ще бъдат дарени на Гребен клуб „Пловдив“. Клубът е създаден през 2013 г., а активната му спортна дейност започва през 2018 г. с един треньор, една лодка и един състезател. Днес картотекираните състезатели вече са 52, а клубът има държавни и балкански шампиони, участници в световни и европейски първенства и 10 свои представители в националния отбор по гребане на България. Зад тези успехи обаче стои ежедневна работа и сериозна финансова необходимост.

Шанс да помогнат имат участниците в Liebherr Business Run Plovdiv 2026. На 4 октомври, неделя, от 10:00 ч. фирмени отбори от по четирима души ще се включат в щафетата по затворено и асфалтирано трасе около завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” в подзона „Марица“ на Тракия икономическа зона. Всеки участник ще пробяга 4 километра, преди да предаде щафетата на своя колега.

През 2025 г. в състезанието се включиха 200 участници от 50 отбора от 23 мултинационални компании. Тази година организаторите очакват отново десетки компании да превърнат състезанието в празник на екипния дух, спорта и добрата кауза.

Мотивацията не е само спортна. Победителите ще получат традиционната атрактивна награда – огромен хладилник Liebherr. А празникът няма да бъде само за възрастните. От 12:00 ч. Kids Run Business ще даде възможност на деца от 4 до 12 години също да бъдат част от спортния ден.

На 4 октомври бизнесът няма просто да тича. Ще тича с кауза – за да може още повече млади таланти да продължат да мечтаят, да тренират и да печелят.

Liebherr Business Run Plovdiv 2026 се организира от Спортен клуб „Бегач“ и Liebherr, в партньорство с MetLife, със съдействието на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“.