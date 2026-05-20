УМБАЛ „Свети Георги“ с престижни отличия от Годишните награди на БАПЗГ

Лечебното заведение беше отличено за активния си принос в обучението, професионалното развитие и утвърждаването на добри практики сред специалистите по здравни грижи

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив беше отличена по време на Годишните награди на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), връчени в рамките на Националната конференция по здравни грижи.

В категория „Продължаващо обучение – начин на живот“ престижното отличие получи УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив с изпълнителен директор проф. д-р Карен Джамбазов и главна медицинска сестра Мария Богоева.

Признанието е резултат от последователната политика за развитие на професионалните умения и знания на специалистите по здравни грижи.

„Това отличие е признание за усилията и професионализма на всички специалисти по здравни грижи в УМБАЛ „Свети Георги“. Инвестицията в обучение и развитие на медицинските кадри е инвестиция в по-качествена и сигурна грижа за пациентите“, заяви изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

В категория „Дългогодишен професионален опит“ национално отличие получи Блага Байлова – РК-Пловдив, професия „Акушерка“. Тя е старша акушерка в Отделението по неонатология към Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ и работи в лечебното заведение повече от 35 години. Акушерка Байлова има съществен принос в развитието на неонатологичните грижи, а комисията отличи нейния значим професионален принос в областта на неонаталните грижи, внедряването на добри практики, организационната дейност, обученията и устойчивите резултати, свързани с качеството и безопасността на грижите за новородените.

„Горда съм, че трудът и отдадеността на нашите колеги получават заслужено признание. Тези награди са резултат от дългогодишна последователна работа, професионализъм и желание за развитие“, подчерта главната медицинска сестра Мария Богоева.

От името на ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ наградите получиха главната медицинска сестра Мария Богоева и заместник-директорът по административни и правни въпроси г-н Тенчо Василев.

Официални гости на тържествената церемония бяха президентът Илияна Йотова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, председателят на СБМС Мая Илиева, председателят на БЧК акад. Христо Григоров, председателят на БЗС Борислав Миланов и други представители на институции и професионални организации.