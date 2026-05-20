Денят е избран във връзка с приемането на Директивата за хабитатите на 21 май 1992 г. Тази Директива, заедно с Директивата за птиците, приета през 1979 г., поставят началото на мрежата от специално защитени зони НАТУРА 2000

EVN България ще отбележи Европейския ден на НАТУРА 2000 на 21 май 2026 г. Целта е да се насочи общественото внимание към необходимостта да запазим природното наследство на Европа. Зоните от НАТУРА 2000 са обявени с цел опазването на характерни местообитания или застрашени от изчезване видове птици.



На лицензионната територия на мрежовото дружество Електроразпределение Юг в Югоизточна България е разположена голяма част от защитените зони от НАТУРА 2000. В тази връзка дружеството прилага най-съвременни методи на работа, които да опазят природното наследство. Допълнително дружеството реализира проекти, които имат за цел да опазят застрашени видове птици.

Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа

Най-новият проект на Електроразпределение Юг в зони от НАТУРА 2000 е “Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа”. Той обхваща територията на 14 защитени зони по Натура 2000 в България (в области Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ямбол, Сливен) и 48 важни за птиците и биологичното разнообразие места (IBA/KBA) в Северна Македония и Турция.

По него се предвижда Електроразпределение Юг да изпълни следните дейности на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България:

Обезопасяване на 8 700 стълба от електроразпределителната мрежа. Обезопасяването със специални материали позволява на птиците да кацат безопасно по стълбове от мрежата.

Монтиране на 1 500 светлоотразители (дивертори) за птици по въздушни електропроводи.

В Република Северна Македония проектните дейности включват:

Обезопасяване на 3 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

Монтиране на 1 000 светлоотразители (дивертори).

В Република Турция е планирано:

Обезопасяване на 5 000 стълба от електроразпределителната мрежа.

Фокусът на проекта са популациите на царския орел и египетския лешояд.

Всички дейности по обезопасяване на електроразпределителната мрежа за птиците ще се извършат в ключови места за тяхното размножаване, миграция и зимуване, като за България територията на проекта обхваща 100 процента от разпространението на царския орел и 90 процента от разпространението на египетския лешояд.