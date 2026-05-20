Нтинос Манос Квинтет гостува на „Камерна сцена Пловдив“

Има музика, която не просто се слуша, а се съпреживява. Музика, която се ражда в тишината, за да заговори на езика на душата ни.

На 6 юни (събота) от 20:00 ч., „Камерна сцена Пловдив“ кани почитателите на импровизационното изкуство на едно дълбоко и интимно звуково пътешествие в Първо студио на Радио Пловдив. Под тепетата пристига изключителният гръцки басист, композитор и педагог Нтинос Манос, за да представи премиерно у нас втория си авторски албум – „Northwind“.

Добре познат като един от стълбовете на съвременната джаз сцена в Гърция и член на култовата формация The Next Step Quintet, този път Манос води със себе си международен състав от блестящи музиканти, готови да сътворят магия пред пловдивската публика.

Историята на „Northwind“ започва в моменти на принудително усамотение – по време на пандемичните рестрикции в Солун. Албумът носи специфичен, меланхоличен и силно интровертен заряд. Той улавя усещането за самота, но и за пречистване, като същевременно коментира отчуждението на съвременния човек от природата. В звуково отношение пиесите пулсират в ритъма на световния модерен джаз, напомняйки за вътрешната съсредоточеност на артисти от ранга на Брайън Блейд и Кени Гарет.

Всяка композиция в албума е отделна глава от вълнуващ изповеден разказ:

„Northwind“ – откриващата пиеса, която носи хладния устрем на северния вятър.

– нежният мост, който въвежда слушателя в сърцето на албума. „Medusa“ – бърза, наелектризираща и вдъхновена от митологията композиция, която постепенно потапя сетивата в гъста, „подводна“ атмосфера.

– сюрреалистичен и многопластов колаж от сънища. „Patience“ – лечебна мелодия за търпението като най-висша добродетел в трудни времена.

На сцената ще излязат:

Нтинос Манос – контрабас, композиции

– саксофон Тодорис Коцифас – китара

Повече за събитието:

Кога: 6 юни 2026 г. (събота), 20:00 ч.

6 юни 2026 г. (събота), 20:00 ч. Къде: Първо студио на Радио Пловдив

Първо студио на Радио Пловдив Билети: В мрежата на EVENTIM, както и на място преди концерта.

Проектът „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Не пропускайте възможността да бъдете част от тази красива, мистериозна и емоционална вечер!