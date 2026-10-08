„Разгръщане“: Гергана Кадийска представя първата си самостоятелна изложба в Пловдив

Монотипия, илюстрация и живопис са събрани в експозицията в галерия Corner

Първата самостоятелна изложба на художничката Гергана Кадийска ще бъде открита на 26 октомври в пловдивската галерия Corner. Експозицията носи заглавието „Разгръщане“ и събира произведения в областта на монотипията, илюстрацията и живописта.

Откриването е от 18:00 часа на ул. „Константин Стоилов“ 11 в квартал Капана. Изложбата може да бъде разгледана до 15 ноември, а входът е свободен.

Кадийска е възпитаничка на Художествената гимназия в Пловдив, а по-късно изучава графика в Нов български университет. В първата си самостоятелна изложба тя представя творби, обединени визуално от присъствието на синия цвят.

В основата на „Разгръщане“ стои идеята за човешкия живот като процес на промяна – от детското любопитство и изследване на света до постепенното откриване и разкриване на собствената личност.

Централно място в експозицията заема монотипията – графична техника, при която от една матрица се получава единичен отпечатък. Именно уникалността на всеки отпечатък се вписва в концепцията на изложбата за човека като неповторим процес на метаморфоза.