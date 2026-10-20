Областна администрация Пловдив е в пълна готовност за президентските избори

Доставени са 655 800 бюлетини и очакват се 1039 машини

Организационно-техническото обезпечаване на предстоящите избори на 25 октомври за президент и вицепрезидент на Република България в област Пловдив протича нормално и в пълно взаимодействие с компетентните органи. Създадена е необходимата организация за осигуряване на спокойна и прозрачна изборна среда. Това съобщи днес Главният секретар на Областна администрация Пловдив Анжела Костадинова, която пряко отговаря за техническата подготовка на вота в двата избирателни района.

В сградата на Областната администрация Пловдив бяха доставени общо 655 800 хартиени бюлетини. Те пристигнаха с камион под строга полицейска охрана от печатницата в София. При пристигането им пломбите бяха разпечатани и бюлетините бяха получени в присъствието на главния секретар и председателите на 16 РИК Ивайло Василев и на 17 РИК адв. Стефан Вълчев.

Приетите количества ще бъдат разпределени по общините в четвъртък по предварителен график, като охраната, съхранението и ескортът им се осигуряват от ОДМВР-Пловдив. Разпределението по многомандатни избирателни райони (МИР) е следното:

За Пловдив-град са осигурени са 340 400 бюлетини за общо 309 468 гласоподаватели по предварителни данни на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). За Пловдив-област са осигурени 315 400 бюлетини за 286 721 имащи право на глас.

Осигурените количества хартиени бюлетини гарантират възможността за гласуване в секциите с под 300 избиратели, както и при доказана необходимост от преминаване изцяло към хартиен вот.

На територията на област Пловдив ще бъдат разкрити общо 1004 изборни секции, от които 474 в Пловдив-град и 530 в Пловдив-област. Предстои допълнителното разкриване на секции в болничните заведения и специализираните институции. Подвижните избирателни секции са общо седем (2 за града и 5 за областта).

Общият брой на специализираните устройства за машинно гласуване е 1039 бр., разпределени по следния начин: За Пловдив-град: 528 машини в 466 секции (404 секции с по една машина и 62 секции с по две устройства). За Пловдив-област: 511 машини в 448 секции (385 секции с по една машина и 63 секции с по две устройства).

За първи път хората със зрителни увреждания ще имат възможност да гласуват с хартиени бюлетини чрез специални тактилни шаблони, които също пристигнаха днес заедно с хартиените бюлетини, съобщи още Анжела Костадинова. Въвеждането им ще улесни гражданите със зрителни затруднения в секциите, посочени от кметовете на общините. Успоредно с това, хората със зрителни увреждания ще могат да гласуват с машина във всяка една секция в областта. За целта на място ще им бъдат предоставени слушалки за гласови указания, с което изцяло се гарантира тайната на техния вот.