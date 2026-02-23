Пет партии влизат в парманета, сочи ново проучване

„Тренд“: 3,1 милиона избиратели се очакват пред урните на 19 април 2026 г.

Пет са сигурните формации в следващото Народно събрание, а две остават с реален шанс за представителство. Това сочи проучване на „Тренд“. Според него 3,1 милиона избиратели се очакват пред урните на 19 април, съобщава vesti.bg.

Проучването е по поръчка на „24 часа“ и е посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12-и и 18 февруари чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1002 пълнолетни души.Според проучването избирателна активност на предстоящите предсрочни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. Общо 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас.

На първо място в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32,7% от гласуващите, сочат данните. Втори са ГЕРБ-СДС с 20,4%. За трето място се борят „Продължаваме промяната -Демократична България“ (ПП-ДБ) с 10,9% и „ДПС-Ново начало“ с 10,5%. „Възраждане“ е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред заявилите, че ще гласуват. Близо до бариерата остават БСП (3,8%) и МЕЧ (3,6%). Според данните „Има такъв народ“ има 2,5%, „Алиансът за права и свободи“ (АПС) – 1,7%, а „Величие“ има подкрепата на 1,6% сред анкетираните.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с „не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%, уточняват от „Тренд“.

Проучване на „Мяра“ миналата седмица показа, че ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е пет плюс две, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да бъдат в него.