В поредицата от лекции и турове на Светлана Куюмджиева и Пламен В. Петров – куратори на изложбата „Acqua alta. История на българските национални участия във Венецианското биенале 1910 – 2024“, особен акцент представляват срещи като тази с дванадесетокласници от Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив и тяхната преподавателка по история на изкуството Диана Папазова.

Срещата се проведе в края на миналата работна седмица в Постоянната експозиция на Градска художествена галерия – Пловдив, ул. „Съборна“№14А в Стария град. Сред картините на знакови български художници, някои от които са били участници в нашите национални павилиони на Венецианското биенале, младите им бъдещи колеги научиха за историята биеналето, за неговия статут и огромното му влияние в развитието на визуалните изкуства по света.

Запознаха се с възходите и спадовете на българските национални участия в продължение на 110 години.

Възможно е сред присъствалите на кураторската среща днешни възпитаници на Художествената гимназия да са утрешните артисти, представящи българско изкуство на този най-престижен форум.

Снимки: Марина Елефтериу (ГХГ – Пловдив)