Галерия „Лабиринт“ открива изложба на „Collegium pro arte+“

На 22 януари от 18:00 часа галерия „Лабиринт“ (ул. „Ангел Букурещлиев“ № 1) ще отвори врати за изложбата на артистичната група „Collegium pro arte+“.

В експозицията участват над 20 художници, сред които: Ангел Китипов, Атанас Камешев, Вида Щипкова, Диана Папазова, Димитър Келбечев, Зина Жекова, Ивилина Коликова, Илиана Манукова, Кети Георгиева, Кристина Кутлова, Костадин Отонов, Михаил Маламски, Панайот Панайотов, Паулина Стоянова, Петър Чучулигов, Петя Анастасова, Пламен Велчев, Полина Станчева, Светлозар Чавдаров и Христо Жеков.

Събитието е посветено на 50-годишнината на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, която през 2026 г. отбелязва юбилей от своето създаване.

Изложбата се организира по покана на Елена Калпакчиева, собственик на галерия „Лабиринт“, и представя различни стилове и подходи на съвременното изкуство, обединени от идеята за обмен и вдъхновение между художниците.

Посетителите могат да очакват разнообразие от живопис, графика и експериментални техники, както и възможност за среща с авторите.