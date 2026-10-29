Асеновград въвежда „бял билет“

Градският транспорт ще бъде безплатен в дните с превишени норми за фини прахови частици, а общината ще поема разходите

Градският транспорт в Асеновград ще бъде безплатен във всички линии в дните с превишени норми за фини прахови частици или при прогноза за такова замърсяване, реши местният парламент.

Мярката, позната като „бял билет“, цели да насърчи използването на обществения транспорт в дните с влошено качество на въздуха. Разходите за безплатните пътувания ще бъдат компенсирани от общинския бюджет.

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Безплатен превоз ще има и по време на официални почивни дни и празници, включително Рамазан байрам и Курбан байрам. Възможността за безплатно пътуване ще важи също на задушниците и през двата дни преди тях.

На същото заседание съветниците са гласували и общината да поеме месечните карти за градски транспорт на учениците до седми клас от селата Избеглии и Конуш, които учат в Асеновград. За периода от октомври 2026 г. до юни 2027 г. необходимите средства за картите са общо 6491 евро.