Пловдив отбеляза Деня без автомобили с велошествие и спорт

Пловдив отбеляза Европейския ден без автомобили – 22 септември с инициатива, която за няколко часа превърна част от бул. „Марица-юг“ в пространство за хора, спорт и различни активности.

Събитието е организирано от Община Пловдив, в партньорство с РИОСВ – Пловдив и Сдружение „БГ Бъди активен“, и е част от Европейската седмица на мобилността, която тази година преминава под мотото „Мобилност за всички“.

„Облечи града“ събра пловдивчани на велосипеди

Един от акцентите в програмата беше велошествието „Облечи града“, в което се включиха деца и възрастни, семейства, приятели и любители на велосипеда.

Участниците бяха предизвикани да се появят с най-атрактивните си тоалети – от рокли и бални и сватбени облекла до народни носии и тематични костюми. Сред включилите се имаше хора с велосипеди, ролери и тротинетки, а други избраха да преминат по трасето пеша.

За участниците беше организирана и томбола, в която бяха раздадени три велосипеда и други награди.

Булевардът се превърна в място за спорт и забавления

Програмата предложи занимания за различни възрастови групи. ОП „Зоологическа градина“ – Пловдив организира опознавателен тур за биологичното богатство на река Марица и представи видовете, които се очаква да бъдат част от бъдещата колекция на пловдивския зоопарк.

„Декатлон“ се включи с активности по баскетбол, батути и пилатес, а велоклуб „Крива Спица“ организира интерактивни игри и демонстрации на техническо каране.

Открити тренировки и демонстрации проведоха DA DAO България и Спортен клуб „Син Дао“ – Пловдив. Спортен клуб „ЕРА“ съчета спорт и танци, а посетителите можеха да получат и консултации с кинезитерапевта Петър Караджов.

Сред останалите активности бяха шоу с мимове на ЕКОПАК България, демонстрации на LEGO роботи от Робопарти Пловдив и занимания на английски език за деца от Училища „Европа“ – Пловдив, посветени на опазването на околната среда.

Фотоиграта „Улови улицата“, организирана от „Вътрешен глас“ и „Опознай Пловдив“, пък даде възможност на участниците да погледнат на града от различна перспектива чрез серия от фотопредизвикателства.

„Няма нужда човек да чака специален ден, за да остави колата и да се придвижи пеша, с велосипед или градски транспорт. Но специалните дни са полезни, защото ни показват на практика какво печелим – повече движение, повече срещи и малко повече пространство за самите нас“, каза заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, който поздрави участниците в инициативата.

След края на основната програма булевардът остана свободен за използване от пловдивчани до 17:00 часа.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността, която се проведе между 16 и 22 септември 2026 г. с фокус върху достъпното и разнообразно придвижване в градска среда.