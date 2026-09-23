Предлагат нови правила за финансиране на пловдивските тротоари

От ППГОС „Независими за Пловдив“ внесоха проект на Правилник за условията, реда и критериите за финансиране на обекти за ремонт, реконструкция и изграждане на тротоари на територията на Община Пловдив.

Предстои проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите граждани и организации ще могат да представят своите предложения и становища в рамките на 30-дневния срок.

Предложението цели да въведе прозрачен и предвидим механизъм за определяне на приоритетните тротоарни участъци и за разпределение на средствата между шестте районни администрации. В проекта е заложена обективна точкова система, която отчита социалната значимост, пешеходния поток, достъпността, физическото състояние и аварийността, ефективността на инвестицията и степента на проектна готовност.

Сред основните цели са преодоляване на субективизма при избора на обекти, гарантиране на целеви ресурс за тротоарна инфраструктура и постепенно и системно обновяване на тротоарната мрежа във всички райони на Пловдив. Особен акцент е поставен върху достъпната среда за хора с увреждания, възрастни хора, деца и родители с детски колички.

„Тротоарите не могат повече да бъдат ремонтирани на парче и според това кой участък е попаднал във фокуса на администрацията в даден момент. Нужен е ясен ред, обективни критерии и гарантиран ресурс, така че най-нуждаещите се места да получават финансиране с предимство. Именно това предлагаме с този правилник“, заяви Николай Гюров, председател на групата на „Независими за Пловдив“.

По думите му общественото обсъждане е важна част от процеса:

„Искаме да чуем гражданите, районните администрации и всички заинтересовани страни. Това е проект, който трябва да бъде обсъден публично и подобрен с конкретни предложения, преди да бъде приет. Целта ни е да създадем работещ механизъм, който да важи последователно за всички райони на Пловдив.“

Проектът предвижда ежегодно с решение на Общинския съвет да се определят финансовият ресурс по програмата, максималното финансиране за един обект и срокът за кандидатстване.

Предвидени са също контрол при изпълнението, проверка на място преди плащане и изискване средствата да се изплащат само за действително извършени и приети дейности.

„Независими за Пловдив“ призовават гражданите да се включат в предстоящото обществено обсъждане и да дадат своите предложения по проекта.