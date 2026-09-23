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За час спират движението по ул. „Кръстьо Пастухов“ днес

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:01ч, сряда, 23 септември, 2026
0 217 Преди по-малко от минута
Технически университет - Пловдив

Заради провеждането на тържество по повод откриването на учебната 2026/2027 година в Технически университет – София, филиал Пловдив ще бъде въведена временна организация на движението, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

От 10:00 ч. до 11:00 ч. на 23.09.2026 г. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. „Кръстьо Пастухов“ в участъка от ул. „Цанко Дюстабанов“ до ул. „Булаир“.

ОП „Организация и контрол на транспорта“ призовава водачите да се съобразят с въведената временна организация на движението и да използват алтернативни маршрути.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:01ч, сряда, 23 септември, 2026
0 217 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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