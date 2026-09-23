Кабинетът ще разгледа отчета за бюджета и държавния дълг за 2025 г.

Министерският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание изпълнението на държавния бюджет за 2025 г. и състоянието на държавния дълг през изминалата година. Двете точки са включени в предварителния дневен ред на правителственото заседание.

Сред темите, които министрите ще разгледат, са и мерки, свързани с инфраструктурата по река Дунав и нейните плавателни притоци. Очаква се кабинетът да одобри проект на заключения за по-ефективното възстановяване и поддържане на водните пътища.

В дневния ред е включена и промяна в Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселените от Украйна лица, които се намират в България с предоставена временна закрила.

Министрите ще обсъдят и проект за промени в Наказателния кодекс.

Предстои правителството да разгледа и анекс към споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие. Той е свързан с подкрепата за наблюдението и верификацията на инвестиция в нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съоръжения за съхранение на енергия.

Сред точките е и изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. Ще бъдат обсъдени и условията за предоставяне на временни безлихвени заеми от централния бюджет на общините. Средствата са предназначени за разходи по одобрени заявления за подпомагане по плана.

Кабинетът ще разгледа и предложения за допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Отделна точка предвижда допълнително финансиране за Министерството на младежта и спорта. Средствата са свързани с изпълнението на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026–2028 г.