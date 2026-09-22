Костадин Костадинов е кандидатът за президент на „Възраждане“, а евродепутатът Петър Волгин – за вицепрезидент на партията на изборите на 25 октомври. Двойката беше обявена на Деня на независимостта във Велико Търново, съобщава „Фокус“.

Костадинов и Волгин вече са регистрирани в ЦИК за участие в президентските избори. От „Възраждане“ посочват, че кандидатурите са определени след проучване сред членове, симпатизанти и хора извън партията. По думите на депутата Петър Петров в него са участвали 16 781 души.

„На първо място това е независимост. На второ място, това, което искат българските граждани, е благоденствие – да имат спокоен, нормален и сигурен живот“, заяви Костадинов при представянето на кандидатурата си. Като останалите приоритети той посочи обединение, напредък и сила.

Петър Волгин заяви, че „Възраждане“ влиза в президентските избори с цел победа. Той подчерта и че партията е издигнала кандидатите си официално от свое име, а не чрез инициативен комитет.

При регистрацията в ЦИК от партията са внесли над 6600 подписа. „Възраждане“ обяви кандидатите си символично именно на 22 септември във Велико Търново, където Костадинов свърза избора на датата с темата за независимостта.

На 25 октомври българските избиратели ще гласуват за президент и вицепрезидент на републиката.

Снимка: архив