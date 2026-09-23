„Ескейп стая на колела“ гостува в Пловдив

Националната инициатива за превенция „Ескейп стая на колела България 2026“ гостува днес от 10:00 часа на Гребната база в Пловдив.

Интерактивното преживяване е насочено към младите хора и има за цел да повиши информираността им за рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация.

Участниците ще се потопят в история, вдъхновена от реални случаи, като чрез поредица от задачи, следи и кодове ще трябва да разкрият как човек попада в критична ситуация и как може да се предпази.

Инициативата се провежда в България за втора поредна година. През 2025 г. тя е достигнала до над 1500 участници в 13 събития в 11 български града.

През 2026 г. „Ескейп стая на колела“ преминава през 10 града, сред които София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе.

Снимка: Национална комисия за борба с трафика на хора