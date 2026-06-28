Жълт код за горещини в Пловдивско в неделя: Температурите скачат до 37 градуса

НИМХ предупреждава за опасно горещо време в голяма част от областта

Неделя, 28 юни, ще бъде още един горещ летен ден в Пловдив и региона. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за високи температури, като максималните стойности ще достигнат между 35 и 37 градуса.

Жълтият код важи за Пловдив и повечето общини в областта, където следобедните температури ще бъдат между 34° и 37°.

Предупреждението обхваща общините:

Пловдив

Асеновград

Родопи

Марица

Садово

Раковски

Първомай

Куклен

Стамболийски

Перущица

За останалите общини в областта не е издадено отделно предупреждение, но и там времето ще остане типично горещо за края на юни.

Как да се предпазим от жегите

Специалистите препоръчват:

да се избягва продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа ;

; да се приемат достатъчно течности, дори без усещане за жажда;

да се носят светли и леки дрехи и шапка;

да не се оставят деца и домашни любимци в паркирани автомобили;

възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания да ограничат физическите натоварвания в най-горещите часове.

През следващите дни синоптиците очакват летните жеги да се задържат, а температурите в Южна България да останат близки до 35-градусовата граница.

Снимка: Plamen Denchev