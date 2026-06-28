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Жълт код за горещини в Пловдивско в неделя: Температурите скачат до 37 градуса

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:30ч, неделя, 28 юни, 2026
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НИМХ предупреждава за опасно горещо време в голяма част от областта

Неделя, 28 юни, ще бъде още един горещ летен ден в Пловдив и региона. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за високи температури, като максималните стойности ще достигнат между 35 и 37 градуса.

Жълтият код важи за Пловдив и повечето общини в областта, където следобедните температури ще бъдат между 34° и 37°.

Предупреждението обхваща общините:

  • Пловдив
  • Асеновград
  • Родопи
  • Марица
  • Садово
  • Раковски
  • Първомай
  • Куклен
  • Стамболийски
  • Перущица

За останалите общини в областта не е издадено отделно предупреждение, но и там времето ще остане типично горещо за края на юни.

Как да се предпазим от жегите

Специалистите препоръчват:

  • да се избягва продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа;
  • да се приемат достатъчно течности, дори без усещане за жажда;
  • да се носят светли и леки дрехи и шапка;
  • да не се оставят деца и домашни любимци в паркирани автомобили;
  • възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания да ограничат физическите натоварвания в най-горещите часове.

През следващите дни синоптиците очакват летните жеги да се задържат, а температурите в Южна България да останат близки до 35-градусовата граница.

Снимка: Plamen Denchev

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:30ч, неделя, 28 юни, 2026
0 125 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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