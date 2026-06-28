НИМХ предупреждава за опасно горещо време в голяма част от областта
Неделя, 28 юни, ще бъде още един горещ летен ден в Пловдив и региона. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение за високи температури, като максималните стойности ще достигнат между 35 и 37 градуса.
Жълтият код важи за Пловдив и повечето общини в областта, където следобедните температури ще бъдат между 34° и 37°.
Предупреждението обхваща общините:
- Пловдив
- Асеновград
- Родопи
- Марица
- Садово
- Раковски
- Първомай
- Куклен
- Стамболийски
- Перущица
За останалите общини в областта не е издадено отделно предупреждение, но и там времето ще остане типично горещо за края на юни.
Как да се предпазим от жегите
Специалистите препоръчват:
- да се избягва продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа;
- да се приемат достатъчно течности, дори без усещане за жажда;
- да се носят светли и леки дрехи и шапка;
- да не се оставят деца и домашни любимци в паркирани автомобили;
- възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания да ограничат физическите натоварвания в най-горещите часове.
През следващите дни синоптиците очакват летните жеги да се задържат, а температурите в Южна България да останат близки до 35-градусовата граница.
Снимка: Plamen Denchev