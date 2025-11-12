Започва строителство върху останки от Римския форум на площад Централен
Планират старт на ново строителство върху археология на самия площад Централен, част от форумния комплекс на Филипополис. Инвестиционният проект за малкия парцел между бар Пощата и къщата на емблематичния индустриалец и дарител Димитър Кудоглу е на известната бизнесдама Вероника Иванова от Верона Резиденс. Това е инвеститорката, получила условна присъда за унищожаване на единичен паметник на културата само на броени метри от имота на площад „Централен“ – къщата на Куцоглу на ул. „Гладстон“.
По информация на Под тепето тя вече разполага с всички необходими строителни книжа и разрешително за дейностите си, които могат да стартират всеки момент. То ще е в имот, върху който преди 30-ина години имаше стара къща. След като бе съборена мястото остана само дупка, пълна с археологически останки от самия Античния форум. Множеството красиви архитектурни елементи от Агората се виждат в дупката и днес. Те са били предмет на археологическо проучване, а скоро ще бъдат затрупани от бетон.
Как ще изглежда новата сграда и дали ще се вписва в архитектурния ансамбъл с шедьоври в района, все още не е ясно. Интересно е обаче как тежката строителна техника ще стига до парцела, дали няма да увреди новата настилка и цялата инфраструктура на площад Централен и как шумните и прашни дейности ще се отразят на множеството бизнеси наоколо.
Очаквайте подробности по темата!
627 коментари
Chào cả nhà, ai đang tìm nhà cái uy tín để cày cuốc Casino thì tham khảo con hàng này. Tốc độ bàn thờ: https://pacebhadrak.org.in/#. Về bờ thành công.
Hello mọi người, ai đang tìm cổng game không bị chặn để giải trí Đá Gà thì tham khảo chỗ này. Không lo lừa đảo: sunwin. Chiến thắng nhé.
Hi cac bac, ai dang tim nha cai uy tin d? g? g?c Tai X?u thi tham kh?o con hang nay. T?c d? ban th?: Link t?i Sunwin. Chuc cac bac r?c r?.
Hello mọi người, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để giải trí Nổ Hũ thì tham khảo con hàng này. Đang có khuyến mãi: sun win. Chúc anh em may mắn.
Hi các bác, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để cày cuốc Game bài đừng bỏ qua địa chỉ này. Tốc độ bàn thờ: sunwin. Về bờ thành công.
Hello mọi người, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để gỡ gạc Game bài đừng bỏ qua địa chỉ này. Tốc độ bàn thờ: Đăng nhập BJ88. Chúc các bác rực rỡ.
Chào cả nhà, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Game bài thì tham khảo chỗ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Matbet güncel adresi lazımsa işte burada. Hızlı için: https://matbet.jp.net/# Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet yeni adresi açıklandı.