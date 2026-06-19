Времето в Пловдив на 19 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 20 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се повиши още малко.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони от региона, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от североизток.

Максималните температури ще са предимно между 24° и 29° С.

Снимка: Росица Ревова