Времето в Пловдив на 17 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

През деня в сряда ще времето ще е променливо. До обяд се очаква да е предимно слънчево, а в обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 24° и 28° С.

Снимка: Plamen Denchev