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Времето в Пловдив на 18 юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:53ч, четвъртък, 18 юни, 2026
0 155 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще са предимно между 25° и 30° С.

Снимки: Valcho Karajov

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:53ч, четвъртък, 18 юни, 2026
0 155 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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