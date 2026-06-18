Времето в Пловдив на 18 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще са предимно между 25° и 30° С.

Снимки: Valcho Karajov