Ние, журналистите от:
- Actualno.com
- „Булевард България“
- Gospodari.com
- “Дарик радио”
- „Дневник“
- „Дупница нюз“
- “За истината”
- „Капитал“
- „Клуб Z“
- Mediapool.bg
- „Момичетата от града“
- OFFNews
- „Отзвук“ (Смолян)
- “Под тепето”
- “Радиан”, Шумен
- „Сакар нюз“ (Харманли/Хасково)
- „Сега“
- „Тоест“
Изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир след политически натиск заради неудобни въпроси.
Като част от подкрепата в медиите започна кампания „Водещият твърде много питаше“.
Поводът за кампанията е уволнението на водещата на Мария Цънцарова.
Ако други колеги и медии искат да се присъединят – моля, пишете на redaktor@podtepeto.com, за да изпратим материалите.