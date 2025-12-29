АктуалноБългарияМненияНовини

Водещият твърде много питаше

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 08:57ч, понеделник, 29 декември, 2025
0 267 Преди по-малко от минута

Ние, журналистите от:

  • Actualno.com
  • „Булевард България“
  • Gospodari.com
  • “Дарик радио”
  • „Дневник“
  • „Дупница нюз“
  • “За истината”
  • „Капитал“
  • „Клуб Z“
  • Mediapool.bg
  • „Момичетата от града“
  • OFFNews
  • „Отзвук“ (Смолян)
  • “Под тепето”
  • “Радиан”, Шумен
  • „Сакар нюз“ (Харманли/Хасково)
  • „Сега“
  • „Тоест“

Изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир след политически натиск заради неудобни въпроси.

Като част от подкрепата в медиите започна кампания „Водещият твърде много питаше“.

Поводът за кампанията е уволнението на водещата на Мария Цънцарова.

Ако други колеги и медии искат да се присъединят – моля, пишете на redaktor@podtepeto.com, за да изпратим материалите.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 08:57ч, понеделник, 29 декември, 2025
0 267 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина