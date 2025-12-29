Преди по-малко от минута

Ние, журналистите от:

Actualno.com

„Булевард България“

Gospodari.com

“Дарик радио”

„Дневник“

„Дупница нюз“

“За истината”

„Капитал“

„Клуб Z“

Mediapool.bg

„Момичетата от града“

OFFNews

„Отзвук“ (Смолян)

“Под тепето”

“Радиан”, Шумен

„Сакар нюз“ (Харманли/Хасково)

„Сега“

„Тоест“

Изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир след политически натиск заради неудобни въпроси.

Като част от подкрепата в медиите започна кампания „Водещият твърде много питаше“.

Поводът за кампанията е уволнението на водещата на Мария Цънцарова.

Ако други колеги и медии искат да се присъединят – моля, пишете на redaktor@podtepeto.com, за да изпратим материалите.