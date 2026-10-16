Къде да заведем детето, ако се разболее късно вечер? Към кого да се обърнем, ако проговаря по-късно от очакваното или има нужда от специализирана консултация? Това са само част от въпросите, пред които се изправят родителите в различните етапи от развитието и отглеждането на децата си.

В Пловдив има медицински и терапевтични центрове, които предлагат разнообразни възможности за диагностика, лечение и подкрепа. Подбрахме три места с различни направления, които могат да бъдат полезен ориентир за семействата.

Денонощна детска клиника VelaClinic

Когато детето се разболее през нощта или през почивните дни, бързият достъп до педиатър е особено важен. Денонощна детска клиника VelaClinic в Пловдив работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, и предлага медицинска грижа за деца от раждането до юношеска възраст.

Клиниката има над 25-годишна история, а екипът ѝ включва педиатри, медицински сестри и лабораторни специалисти. Освен при внезапно възникнали заболявания, родителите могат да потърсят помощ за профилактични прегледи, проследяване на детското развитие и лечение на често срещани състояния. На място функционира и денонощна лаборатория, която позволява извършването на експресни изследвания още по време на прегледа.

Една от възможностите във VelaClinic е дневният стационар с осем легла. В него могат да се извършват медицински манипулации и венозна терапия, включително вливане на разтвори и прилагане на антибиотици. При подходящи медицински показания това позволява детето да получи необходимото лечение, без да се налага да остане в болница за през нощта. Клиниката предлага и домашен стационар, чрез който определени прегледи и медицински дейности могат да се извършват в домашна среда.

Родителите могат да изберат както отделни платени прегледи, така и месечни абонаментни планове. Стандартният абонамент включва неограничен брой прегледи през месеца, денонощен достъп до клиниката, телефонни консултации и преференциални цени за лабораторни изследвания. Поддържа се и електронен картон с информация за здравословното състояние на детето. Сред профилактичните услуги е ехографското изследване на тазобедрените стави при кърмачета.

Денонощна детска клиника Вела

Адрес: ул. “Л. Каравелов” 2, ет. 2

Регистратура: 0878 64 19 19, Детска консултация: 0878 64 71 17

Център за речева и езикова терапия „Звездички“

Всяко дете се развива със собствено темпо, но когато проговарянето се забавя или се появят затруднения в речта и общуването, консултацията с логопед може да помогне за навременното установяване на проблема.

Центърът за речева и езикова терапия „Звездички“ в Пловдив работи с деца с различни затруднения в речевото, езиковото и комуникативното развитие. Първата стъпка е специализирана оценка, въз основа на която се изготвя индивидуален терапевтичен план. Екипът предлага подкрепа при късно проговаряне, неправилно произнасяне на звукове, езикови нарушения, заекване, детска апраксия на речта и други затруднения, свързани с общуването. Заниманията подпомагат и развитието на вниманието, паметта, мисленето и фината моторика.

Сред специализираните направления в „Звездички“ е Lidcombe Program, която представялва научно обоснована поведенческа програма за ранна интервенция при заекване, насочена основно към деца под 6-годишна възраст. Особеното при нея е активното участие на родителите, които прилагат терапевтичните насоки в ежедневното общуване с детето под ръководството на квалифициран специалист. „Звездички“ е сред малкото центрове в България, които предлагат този подход.

Друга специфична услуга е орофациалната миофункционална терапия. Тя се прилага при неправилна позиция на езика, нетипично преглъщане, дишане през устата и други нарушения във функциите на мускулите на лицето и устната кухина. Терапията може да бъде част и от комплексния подход при ортодонтско лечение.

Екипът включва логопеди, педагози, ресурсен учител и психолог, които оказват подкрепа и при обучителни затруднения, дефицит на вниманието и хиперактивност, състояния от аутистичния спектър и емоционални или поведенчески трудности. В работата се използват подходи, основани на съвременни научни изследвания в областта на речевата и езиковата патология, а семейството е активен участник в терапевтичния процес. В зависимост от индивидуалните потребности заниманията могат да се провеждат присъствено, онлайн или в домашна среда.

Център за речева и езикова терапия Звездички

бул. „Пещерско шосе“ 82, ет. 2, офис 11

Телефон: 00359 896 610 665

logopedkitipov@gmail.com

Медицински център „Етика“

Понякога здравословното състояние на детето изисква консултации с повече от един специалист. Именно възможността за комплексна диагностика и лечение е сред основните характеристики на Медицински център „Етика“ в Пловдив, който обединява различни направления на едно място.

За ортопедични проблеми и травми на опорно-двигателния апарат при деца родителите могат да потърсят д-р Димитър Стаматов. В центъра работи и д-р Фани Гълъбова, специалист по детска неврология, която извършва консултации при главоболие, гърчове, забавяне в развитието и други неврологични състояния.

Детската хирургия е представена от д-р Бисер Иванов, дм, който извършва консултации и лечение при вродени и придобити хирургични заболявания при деца. Д-р Мария Гонкова, дм, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, работи с пациенти с неврологични и ортопедични проблеми, както и с деца с нарушения в двигателното развитие. Рехабилитацията може да бъде важна част от възстановяването след травми и заболявания или при подкрепата за подобряване на двигателните умения.

МЦ „Етика“ разполага и с възможности за образна диагностика и съвременна терапевтична апаратура. При състояния, които изискват участието на повече специалисти, различните медицински направления могат да работят координирано за уточняване на диагнозата и изготвяне на индивидуален план за лечение. Това дава възможност на родителите да получат специализирани консултации, диагностика и последваща терапия в рамките на един медицински център.

Медицински център Етика

ул. Тунджа 2

Телефон за контакт: 0893 030 310