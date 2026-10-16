S&P Global Ratings потвърди кредитния рейтинг на Пловдив BBB със стабилна перспектива

На свое заседание рейтинговият комитет на S&P Global Ratings взе решение да запази дългосрочния кредитен рейтинг на Община Пловдив на ниво BBB със стабилна перспектива. Сред основните аргументи са добрите бюджетни резултати, ниската дългова тежест и предпазливата политика при поемането на нови задължения.

В анализа си международната рейтингова агенция отчита положително подхода на администрацията на кмета Костадин Димитров да дава приоритет на инфраструктурни проекти с държавно и европейско финансиране, като ограничава необходимостта от нов общински дълг. Агенцията оценява положително и внимателното управление на разходите.

Стабилната перспектива отразява очакването Пловдив да запази контрола върху текущите разходи при устойчиво постъпление на приходи, както и да поддържа ниска задлъжнялост и достатъчно налични средства. Според анализа натрупаните свободни парични средства покриват изцяло годишните плащания по обслужването на дълга.

S&P Global Ratings прогнозира добри текущи бюджетни резултати през периода 2026–2028 г. Очакванията са общината да запази положително бюджетно салдо и след капиталовите разходи, което да позволи допълнително намаляване на дълговата тежест.