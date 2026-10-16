Нито една партия не изпрати представител за преглед на изборния софтуер

Нито един представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в президентските избори на 25 октомври, не се отзова на поканата на Централната избирателна комисия (ЦИК) и „Информационно обслужване“ АД за публичен преглед на изходния код на изборните системи.

Събитието се проведе в Народното събрание. В него можеха да участват по един упълномощен представител на регистрираните политически сили и инициативни комитети, кандидати, наблюдатели и представители на медиите.

По-рано през деня „Информационно обслужване“ демонстрира публично системата за компютърна обработка на данните от гласуването. След демонстрацията участниците имаха възможност да се запознаят с изходния код на системите, които ще бъдат използвани от районните избирателни комисии и ЦИК.

Как работят системите

Ръководителят на проекта за компютърна обработка на изборните резултати Александър Станев обясни, че целта на следобедното събитие е била представителите на политическите сили и инициативните комитети да могат да разгледат кода и да задават въпроси на експертите.

По думите му интересът към настоящия преглед е значително по-малък в сравнение с предходно подобно събитие преди около шест месеца, когато представители на политически сили са разглеждали отделни части от системите.

Визуално системите не са претърпели съществени промени. Разликата е свързана с начина, по който се обработват данните от машинното гласуване – вместо да бъдат само прочитани от машините и публикувани за сравнение, те вече се използват директно при изчисляването на изборния резултат.

В залата са присъствали експерти на „Информационно обслужване“, които да разясняват работата на отделните системи и да отговарят на въпроси. Специалистите са разпределени според различните функционалности – изчисляване на резултатите, работа с данните от машините и визуализация на информацията в интернет.