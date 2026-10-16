Минималната заплата се увеличава с над 6,5%, учителските възнаграждения – с над 7,5%

Петър Витанов: Трябва да се намери баланс между по-високите доходи и устойчивостта на бюджета

Минималната работна заплата ще бъде увеличена с над 6,5%, а доходите в публичния сектор – с над 5%. Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов пред журналисти в Народното събрание.

По думите му спрямо предходния вариант на бюджета, обсъждан преди около четири месеца, е предвидено реално увеличение на доходите. При учителите ръстът ще бъде над 7,5%, като се планира и размразяване на социални плащания и увеличаване на данъчните облекчения за деца.

Витанов: Протестите за по-високи доходи имат основание

Коментарът му дойде на фона на протестите на синдикатите за по-високи възнаграждения. Витанов заяви, че исканията за достойно заплащане и условия на труд имат основание.

„Всеки иска да се повишават доходите по-бързо. Въпросът е да се намери онова златно сечение, което позволява това повишение, от една страна, без да се срути бюджетът на една държава“, коментира той.

Според Витанов поскъпването на живота е сред причините хората да настояват за по-високи доходи. По думите му върху разходите на домакинствата оказват влияние и военните конфликти в близост до България.

Той посочи, че е разговарял с представители на КНСБ и е запознат с аргументите им.

Критика към синдикалното ръководство

Витанов уточни, че сравнението, което е направил във Facebook между президента на КНСБ Пламен Димитров и американския синдикалист Джими Хофа, е негово лично мнение и не представлява отношение към синдикалните организации.

Той заяви, че уважава синдикалното движение, но обясни критиката си с твърдение за двоен стандарт в позициите на синдикалния лидер. Според Витанов при предишни периоди на замразяване на пенсии и възнаграждения при управлението на ГЕРБ не е имало същата реакция.

По отношение на минималната заплата Витанов посочи, че параметрите ѝ са били договорени между работодателите и синдикатите. Той отбеляза, че представители на КНСБ са участвали в обсъжданията в парламентарната комисия и заяви, че не разбира причината за последвалите протестни действия.

Депутатските заплати

На въпрос дали ще бъдат намалени възнагражденията на депутатите Витанов заяви, че те не са били увеличавани от парламентарната група, а са били индексирани в края на март.

По думите му възнагражденията на народните представители са били замразени 15–20 дни след встъпването им в длъжност, което той определи като първи подобен случай от 35 години.

Витанов уточни, че не участва в подготовката на финансовото законодателство и не е запознат с всички параметри на подготвяния от Министерството на финансите бюджет, включително с евентуални промени в осигурителните вноски.