Първите инжекционни противогрипни ваксини се очакват до края на октомври

Забавянето е свързано с по-късното представяне на щама от Световната здравна организация

Първите инжекционни противогрипни ваксини се очаква да бъдат доставени до края на октомври. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова във Велико Търново.

По думите ѝ производителите официално са уведомили Министерството на здравеопазването за забавяне на доставките. Причината е по-късното представяне на щама за тазгодишния грипен сезон от Световната здравна организация, което е отложило производството и доставката на ваксините.

Назалните ваксини вече са при личните лекари

Назалните противогрипни ваксини за деца вече са доставени при общопрактикуващите лекари и се поставят на желаещите, посочи Ивкова.

Здравният министър коментира и наличността на един от новите видове противогрипни ваксини в аптечната мрежа. Тя потвърди, че такава доставка не е планирана, но уточни, че Министерството на здравеопазването и НЗОК не участват в снабдяването на аптеките с ваксини.

По думите ѝ доставките в търговската мрежа се извършват на свободния пазар в Европейския съюз. Дистрибуторите правят заявките към производителите и отговарят за последващото разпространение.

Министърът посочи, че производителите са информирали ведомството, че конкретната ваксина няма да бъде доставяна в аптеките в България, като Министерството няма механизъм да влияе върху тези пазарни решения.