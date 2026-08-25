Два от новите електрически влака ще обслужват линията Перник – София – Пловдив – Свиленград, а поддръжката им ще се извършва и в пловдивското депо

Градът ще бъде една от базите за поддръжка на новите влакове. Пловдивското депо вече е напълно оборудвано за първите композиции, докато базата в София все още се изгражда.

Новите електрически влакове Coradia Stream на Alstom ще започнат да превозват пътници в България от 1 септември, а Пловдив е в центъра на първия маршрут, по който ще бъдат пуснати. Два от новите влакове ще обслужват линията Перник – София – Пловдив – Свиленград.

Под тепето още през юли обяви, че Новите френски влакове вече са край Пловдив, пускат ги след месец.

Първият влак от серията беше представен днес на Централна гара София преди официалното му въвеждане в експлоатация. От общо 35 поръчани влака 12 вече са в България, преминали са необходимите изпитания и разполагат с разрешения и сертификати за движение по българската железопътна мрежа.

Новите мотриси ŠKODA карат пловдивчани до морето със 160 км/ч

За Пловдив новината има и още един важен детайл – градът ще бъде една от базите за поддръжка на новите влакове. Пловдивското депо вече е напълно оборудвано за първите композиции, докато базата в София все още се изгражда.

До 160 км/ч и шест вагона

Coradia Stream са електрически междурегионални влакове, предназначени за пътувания с продължителност до 4–5 часа. Максималната им скорост е 160 км/ч.

Всеки влак е съставен от шест вагона и е с изцяло нисък под, което улеснява качването и слизането. В композициите са предвидени пространства за велосипеди и детски колички, както и специално оборудвано място за хора с ограничена подвижност.

Пътниците ще разполагат с контакти за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди, багажни рафтове и информационна система с визуални дисплеи и аудио съобщения.

Във всеки влак има четири тоалетни, една от които е адаптирана за хора с ограничена подвижност.

Новост е и цифровата система за броене на пътниците, която използва сензори за отчитане на броя на пътуващите.

Първите нови електрически влакове от 20 години

По данни на производителя Coradia Stream ще бъде първият нов електрически междурегионален пътнически подвижен състав, въведен в България през последните две десетилетия. Влаковете са оборудвани с европейската система за управление на железопътното движение ERTMS ниво 2 и отговарят на европейските стандарти за оперативна съвместимост.

Доставката е част от договор за 35 електрически влака, подписан през април 2025 г. между Министерството на транспорта и консорциум BULEMU, с лидер Alstom. Договорът включва и 15-годишна поддръжка на композициите.

Именно тази поддръжка ще има силен пловдивски компонент. Тя ще се извършва в партньорство с българската компания RVP Invest, като дейностите ще бъдат разпределени между депата в Пловдив и София.

Така Пловдив не просто ще бъде спирка по първия маршрут на новите влакове, а ще има ключова роля в експлоатацията им.

Първите два Coradia Stream трябва да започнат превоза на пътници по линията Перник – София – Пловдив – Свиленград от 1 септември 2026 г.