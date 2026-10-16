„За първи път ще се кача на самолет“: специален ден за деца със СОП на летище Пловдив

„За първи път ще се кача на самолет.“

„Виждал съм го само в небето, страшно ли е?“

„Ще пътувам за Англия!“

„А аз за Дисниленд!“

С тези думи 25 деца от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Пловдив прекрачиха за първи път прага на летище и се качиха на истински самолет. За някои от тях това беше първа среща с авиацията отблизо, а емоцията споделиха и техните родители и ресурсни учители.

Специалното преживяване е организирано от Летище Пловдив, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и авиокомпания FLY2SKY. Подготовката за него е продължила няколко месеца.

„Нашите деца също имат мечти. Искат да пътуват със самолет като всички деца, но родителите им нямат тази възможност, а други се притесняват как децата им ще реагират“, разказва директорът на Регионалния център д-р Катя Стоилова.

Като истински пътници

Децата пристигнали на летището с ръчен багаж, специално изработени детски паспорти и бординг карти. Посрещнал ги директорът на Летище Пловдив Красимир Пешев.

За тях било организирано преминаване през всички основни етапи преди полет – проверка на багажа, проверка за забранени предмети и поставяне на печат в паспортите. Преди „полетa“ всяко дете получило и вода и кроасан.

Най-голямото вълнение дошло при качването на борда. Децата заели местата си, закопчали коланите и изслушали инструкциите за безопасност.

Урок по пилотиране от истински пилот

След това ги очаквала среща, която вероятно дълго ще помнят – посещение в пилотската кабина.

Пилотът Велик Колев отделил няколко часа, за да покаже на децата управлението на Airbus и да отговори на въпросите им. Всяко от тях имало възможност да седне на пилотското място и да научи повече за предназначението на различните бутони и прибори.

„Всяко дете има право да се докосне до авиацията, независимо дали има специални образователни потребности или не. Всяко дете има право да е щастливо“, споделил пилотът.

Сред участниците бил и третокласникът Мерт Хасанов, който е в инвалидна количка. Той бил качен в самолета със специална платформа, с която разполага летището, и пръв влязъл в пилотската кабина.

И военен вертолет, и пожарна

Авиационното преживяване не приключило със самолета. За децата, които се интересуват от военната авиация, от авиобаза Крумово бил осигурен вертолет „Кугър“. Те получили възможност да разгледат машината и да надникнат в нея.

В края на деня пожарната служба на Летище Пловдив демонстрирала как се реагира при извънредна ситуация. Сирените и мощната струя вода се превърнали в още една от атракциите за малките гости.

Децата не са излетели, но са получили нещо също толкова важно – първата си среща със света на авиацията и увереността, че самолетът не е нещо страшно.

А 13-годишната Кари вече има следваща мечта – да види истинска панда.

„Ще ни се наложи да летим до Китай“, пошегувала се майка ѝ.

Организаторите благодарят на директора на Летище Пловдив Красимир Пешев, авиокомпания FLY2SKY, командира на авиобаза Крумово бригаден генерал Димитър Павлов, пожарната служба на Летище Пловдив и всички служители, които са направили възможно специалното преживяване за децата.