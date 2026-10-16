Какво да правим в Пловдив (16.10– 22.10)

16 октомври

С най-голямо уважение

от Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Отблизо

от Патрик Марбър

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Синът на маймуните

Балет

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

NAZA/Пловдив

Заснет през нощта на покривите на Тел Авив, филмът на Ювал Абрахам и Рейчъл Шор разкрива в подробности механизмите, стоящи зад целенасоченото масово избиване на палестински цивилни в Газа от страна на Израел. Преди по-малко от месец на фестивала във Венеция, филмът, продуциран от „Гардиън“ и JW Films, беше отличен със специалната награда на журито, а фестивалната публика аплодира екипа на крака в продължение на рекордните 25 минути.

Предходният проект на Ювал Абрахам и Рейчъл Шор – „Единствена земя“ (‘No Other Land’) – беше показан за пръв път в България в рамките на петото издание на София ДокуМентал през 2024 г. В него двамата режисьори, съвместно с Базел Адра и Хамдан Балал, документираха как армията разрушава палестински домове, за да обрисуват по-широка картина на системата на окупация и етническо превъзходство, насочена към изселването на палестинците от Западния бряг.

В „NAZA“, чрез свидетелствата на войници и офицери от разузнаването, Абрахам и Шор отново се стремят да опишат по-мащабната военна система, използвана за извършването на това, което комисията на ООН и водещите световни организации за правата на човека определят като геноцид. Във фокуса на филма не са спорадични военни престъпления, извършени от неподчинили се войници, а самите заповеди, политики и установени практики, както и езикът и логиката, които правят тези практики възможни. „NAZA“ се вглежда в системата и зъбчатите ѝ колела.

LUCKY Дом на киното

20:15 часа

Международни фотографски срещи 2026: Памет и идентичност

Международните фотографски срещи са сред най-утвърдените и дългогодишни платформи за фотографско изкуство в България. Основан от доц. д-р Никола Лаутлиев, фестивалът повече от три десетилетия създава пространство за среща между български и международни автори, професионален диалог и представяне на съвременни визуални търсения.

Темата на тазгодишното издание е паметта – като динамично поле, в което споменът се реконструира от настоящето. Чрез фотографията фестивалът поставя въпроси, свързани с идентичността, миграцията, историческите травми и поколенческите различия.

В рамките на МФС 2026 свои проекти ще представят петима автори от България и чужбина: Бедрос Азинян, Георги Вачев, Игор Шилер, Мариам Фирузи и Франциска Легат.

Програма:

16 октомври, петък

18:00 ч. – Официално откриване на МФС 2026 – Балабанова къща

18:30 – 20:00 ч. – Кураторски турове на изложбите на Игор Шилер, Мариам Фирузи и Франциска Легат

17 октомври, събота

10:00 – 12:30 ч. – Портфолио преглед – НБ „Иван Вазов“

11:00 ч. – Откриване на изложба на книги – НБ „Иван Вазов“

11:30 ч. – Представяне на книгата „Баща и син“ на Валери Пощаров

13:00 – 14:30 ч. – Artist Q&A с Игор Шилер, Мариам Фирузи и Франциска Легат – Балабанова къща

15:00 ч. – Тур на изложбата на Бедрос Азинян – Къща „Хиндлиян“

17:00 ч. – Тур на изложбата на Георги Вачев – Драматичен театър – Пловдив

18 октомври, неделя

10:30 – 12:30 ч. – Презентации и беседи – НБ „Иван Вазов“

12:30 ч. – „От Бека до Мека“ – среща-разговор с Благовеста Семкова

ТАРАЛЕЖКОВ LIVE @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | ПЛОВДИВ | ВХОД СВОБОДЕН

Митко Таралежков се завръща в Пивоварницата в Пловдив на 16 октомври, петък – за един LIVE в интимна атмосфера.

Елате, за да си припомним, че „лятото е само наужким“, докато се наслаждаваме на крафт бири и вкусна храна.

Очаква ви вечер с качествена музика и силно присъствие на сцената.

Входът е свободен! Резервации на 087 940 5873 или на лично. Местата са ограничени – препоръчваме предварително запазване.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

Project 7 Trio

Тoзи Петък в Jazzinsights jazz club посрещаме Project 7 Trio – проект, който събира трима утвърдени музиканти с различен опит и обща идея за съвременен джаз звук.

Павел Цонев (пиано) – Джаз пианист, композитор и преподавател по поп и джаз пеене в НУМСИ „Христина Морфова“ (Стара Загора). Павел е познат на клубната сцена с умението си да изгражда стегнати хармонични линии и авторски аранжименти, балансиращи между класически джаз и съвременна импровизация.

Станислав Георгиев (бас китара) – Басист с широк жанров диапазон, завършил АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Внася плътен, стабилен ритмичен фундамент и гъвкавост, която позволява на триото да преминава леко през различни суинг, фънк и латино нюанси.

Никола Енев (барабани) – Музикант с усет към акустичната динамика и детайла. Отговаря за пулса на триото, поддържайки баланса между енергични сола и деликатен съпровод.

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

„Три акорда на китара с Удо“ – акустична вечер

Облякъл акустичните си дрехи, на сцената в Безистень ще ни гостува Димитър Удо Ангелов!

„Три акорда на китара с Удо“ – е името на шоуто, което всъщност е акустична вечер с авторските му песни!

Рок Бар БезистенЪ

20:00 часа

Джем Сешън@Контрабас

Бар Контрабас възвръща традицията си всеки месец да организира по един джем сешън, за да може да сверим музикалните си часовници с новото поколение бъдещи джазмени от Музикалната академия в Пловдив.

Каним ви в петък на импровизиционна джаз среща със студенти инструменталисти и вокалисти и техните преподаватели в уютния ни бар.

С този джем сешън ще открием и сезона на концертите на закрито в Контрабаса.

Ще има напитки и храна както винаги.

Заповядайте!

Бар Контрабас

21:00 часа

Атом Инкогнито LIVE@ Bee Bop Café

Някои неща не трябва да бъдат описвани. Трябва да се изживеят.

Преди около година споделихме концепцията си за рок банда без барабанист в сесията „Атом Инкогнито на живо в Галерията“, но зад сигурността на екрана. Сега предстои да изкараме музиката си отвъд студийния ѝ живот и да я сблъскаме с друга реалност.

Каним ви да се потопите в атмосферата, в която живеем – между мелодичното, тежкото и неочакваното. Специален гост на сцената с нас ще бъде и четвъртият ни атом Зорница К.М.

Андон Райчев – вокал, китара

Георги Ковачев – китара

Иво Нонов – китара

Bee Bop Café

20:00 часа

Battle of Metal – Mexico vs Bulgaria

Мексиканският метъл пристига в България! People As Machines идват в Пловдив като част от европейското си турне през 2026 г. и Battle of Metal, където ще споделят сцената с банди от българската метъл сцена.

Представяйки Мексико, People As Machines идват с мощно лайв шоу, тежки рифове, силна енергия и модерен метъл звук. След години концерти в Мексико и международни участия, групата пристига за първото си шоу в България като част от своето Europe Tour 2026.

Към тях се присъединяват пловдивската банда Coven 5, която съчетава alternative, gothic и progressive metal с етно влияния. Музиката им преминава между мелодични и тежки моменти, с мрачна и атмосферична страна, която оформя техния собствен характерен звук.

На сцената ще бъдат и Death Ahead от Севлиево — thrash metal банда, създадена през 2021 г. С директен, агресивен и енергичен подход, групата ще добави още една доза тежка музика към вечерта.

Една вечер. Мексико и България. Тежка музика, различни банди и музика без граници.

Polinero Place

20:00часа

Static-X Tribute Show

Ние сме Sedmium и ви каним на една уникална и размазваща вечер с най ярките парчета на емблематичните Индъстриъл метал машини Static-X !

ще бъде….СИЛНО…!

Under City

22:00 часа

17 октомври

Храбрият дървар

Съвременна приказка с неочакван, храбър герой

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Синът на маймуните

Балет

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

Моцарт в ми-бемол

Симфоничен концерт

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Фотоизложба Армения – корени от камък автор Бедрос Азинян

Тази есен Международните фотографски срещи се завръщат в Пловдив. Фестивалът за фотографско изкуство среща утвърдени и млади автори, теоретици и публика чрез изложби, работилници, лекции и дискусии.

Тази година специални гости на фестивала са Бедрос Азинян, Георги Вачев, Мариам Фирузи, Игор Шилер и Франциска Легат, които ще представят своите работи в няколко галерии и културни пространства.

Куратори на фестивала тази година са Мариана Дафова, Никола Лаутлиев и Мина Камбурова.

Къща Хиндлиян

15:00 часа

Артистът няма възраст

Представяне на проекта на ГЕОРГИ ВАЧЕВ

“Артистът няма възраст”

Артистът няма възраст е фотографска серия, посветена на твореца като присъствие отвъд времето.Портретите изследват отдадеността към изкуството като начин на съществуване, а не като професия с начало и край. Вачев работи интуитивно, извън строгите правила на фотографията, търсейки непосредствеността на срещата, човешкото

присъствие и онова, което остава отвъд възрастта.

Тур и откриване на изложбата

Драматичен театър Пловдив

17:00 часа

Introducing Barbara Russo – Live at Jazz Insights

Барбара започва своето артистично развитие в джаз сцената на Пулия, Италия, където изучава пеене и пиано в джазовото училище Il Pentagramma в Бари под ръководството на Guido Di Leone, Mirko Signorile и Lisa Manosperti. Продължава развитието си чрез високо ниво майсторски класове, участвайки в Tuscia in Jazz, Guildhall School в Лондон и IJW Bari, обучавана от световноизвестни джаз музиканти като Renato Chicco, Andy Watson, Dario Deidda и Joe Magnarelli.

С нейния квинтет тя се изявява на редица утвърдени джаз фестивали, включително Orsara in Jazz, Bari in Jazz, Altamura in Jazz и Umbria Jazz, като утвърждава своя личен музикален език и силно сценично присъствие.

Свирила е и на някои от най-значимите театрални сцени в Бари, сред които Teatro Petruzzelli, Teatro Piccinni, Teatro Forma и Teatro Traetta.

Тя участва в звукозаписния проект A viva voce, реализиран заедно с нейния квинтет и продуциран от Matia Bazar – инициатива, посветена на подкрепата и развитието на млади таланти.

Международната ѝ дейност включва и четиригодишно участие като единствена певица в Imperial College Jazz Big Band в Лондон, с която се изявява в престижни джаз клубове на британската столица, включително прочутите Pizza Express Jazz Clubs.

Чуйте я за пръв път на пловдивската джаз сцена в състав:

Barbara Russo – vocals

Boris Petkov – piano

Samuel Daskalov – double bass

Simeon Simeonov – drums

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

NINO BG at Bally Club

На 17 октомври той застава зад пулта с актуална селекция и точния ритъм за вечерта.

Bally Club

21:00 часа

A Matter of Life and Death by RAISING HELL

20 години „A Matter of Life and Death“!

Under City

21:00 часа

HUGO RACE FATALISTS :: Live in Plovdiv (Bee Bop Cafe) 17.10.2026

Специална съботна вечер на 17 октомври 2026 с един от най-хипнотичните гласове на съвременната мелбърнска сцена.

Хюго Рейс, в чиито вени тече кръвта на The Bad Seeds (в началото на 80-те за няколко години е най-младият в групата, съавтор е на знаковата песен From Her To Eternity заедно с Ник Кейв, Мик Харви, Бликса Баргелд и Бари Адамсън), Хюго Рейс – създателят и фонтмен на легендите на австралийския пост-пънк-блус The Wreckery, както и на The Fatalists (в Европа) и на The True Spirit (в Австралия) по-късно, откривателят на Tamikrest (заедно с Крис Екман) за европейската публика… и не само.

Неговата музика, можем да кажем, че е повлияна както от Джон Лий Хукър и Али Фарка Туре, така и от Гия Канчели, атмосферичния ембиънт, ню уейва и психеделик рока (от Doors до Анадола).

У нас през последното десетилетие и половина е гостувал с всичките си активни групи – Fatalists, The True Spirit, Dirtmusic (понастоящем трио със създателя на лейбъла Glitterbeat Крис Екман и Мурат Еетел от „Баба Зула“), дуото с Микеланджело Русо, а като солов атрист е свирил както в митичното Първо студио на БНР, така и на „София Поетики“ (в далечната 2015г.)… В Пловдив конкретно с „Фаталистите“ е свирил два пъти – през 2013 в несъществуващото вече пространство Stage 51 и през 2017 в друг един знаков за онова десетилетик клуб – Void. Този път ще е трети за щастие.

Hugo Race Fatalists заема особено място в товрчството му, както и в историята на „Аларма Пънк Джаз“. Това беше първата му група, която поканихме за кратко турне (София-Русе-Пловдив) в началото на миналото десетилетие, а статистиката казва, че именно тях не сме гледали и слушали у нас вече повече от 9 години (последното им гостуване беше през пролетта на 2017г.).

Групата идва в състав Хюго Рейс (китара и вокали), Диего Сапиньоли (барабани), Франческо Джампаоли (бас) и Джовани Ферарио (китара). Диего и Кеко са свирили у нас и с триото си (вече несъществуващо) Sacri Cuori, а Джовани е вирил и записвал с Рокиа Траоре и Пи Джей Харви.

Ще представят и новия си (шести в дискографията им като група) албум I Made It All Up For You, който излезе през март тази година.

Bee Bop Café

21:30 часа

18 октомври

Не си търси белята

„Не си търси белята” е история за насекоми.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

Paranoid Reverb (Greece) // Dust // live in Plovdiv

Paranoid Reverb (heavy psychedelic / stoner rock, Greece)

Dust (heavy metal / power metal, Bulgaria)

Under City

21:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.