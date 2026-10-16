Зимни условия в планините: снегът над 1500 метра достига 25 сантиметра

ПСС предупреждава за заледявания, мъгла и риск от подхлъзване и изгубване

Снежна покривка вече има във високите части на Пирин, Рила, Родопите и Витоша. На места над 1500 метра снегът достига 20–25 сантиметра, а през следващите дни се очакват и нови валежи.

От Планинската спасителна служба предупреждават туристите да не подценяват зимните условия. Затоплянето през деня и последващото замръзване през нощта създават предпоставки за заледявания и подхлъзвания.

„Подходящо е, разбира се, въпросът е да се спазват основните правила за безопасност и по възможност придвижване в по-низките части на планините“, коментира Александър Весков, директор на ПСС – Благоевград. По думите му през следващите дни се очаква още сняг във високите части на планините.

При зимни маршрути са необходими подходящи зимни обувки, котки и пикел, когато конкретният маршрут и условията го изискват. От ПСС съветват туристите да не предприемат преходи сами и предварително да информират близки за маршрута си.

Сред основните опасности са мъглата и загубването на ориентация, заледените участъци, подхлъзванията и пропадането между камъни, скрити под снежната покривка.

„Много важно е и по възможност да не се предприемат такива маршрути сам, а в компанията на някой, защото първата помощ, другарската помощ е животоспасяваща в 90% от случаите“, посочи Весков.

През последните дни не са регистрирани сериозни инциденти в планината. Според Весков по-лошото време вероятно ограничава броя на туристите, но това не е гаранция, че инциденти няма да се случат.

От ПСС препоръчват преди тръгване да се проверява прогнозата за времето, да се подбира екипировка според маршрута и да се има предвид, че условията във високите части вече са зимни.

Спасителите съветват туристите да сключат и планинска застраховка, която покрива разходите при спасителна акция. По думите на Весков годишната застраховка струва около 20 евро.

Снимка: Стопкадър pamporovo.me