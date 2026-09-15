Видео фестивал превръща фасада в стария град в разказвач на истории

Лапидариумът в Стария град на Пловдив ще се превърне в екран за 31 видео творби от 14 държави на 18 и 19 септември.

Фасада видео фестивал отново събира богатството на съвременното видео изкуство – от експериментални и визуално смели работи до филми, които говорят за човека, технологиите, природата и света, в който живеем.

Различни теми, различни езици и подходи, но една обща характеристика – високо качество и силно визуално въздействие.

В продължение на два дни фасадиата ще бъдат повече от архитектура – тя ще се превърнат в пространство за среща между художници, публика и град.

На 19 септември, по време на закриването, международното жури ще обяви носителя на наградата „Фасада“ от 1000 евро.

18–19 септември , 20:30 часа| Лапидариум, Старият град, Пловдив

Два дни видео изкуство под открито небе.

Проектът е финансиран от Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г

„Фасада видео фестивал“ е проект на Сдружение „Изкуство днес“, член на международната мрежа от немски културни общества в чужбина на Гьоте-институт.

Кадри от филми:

1. Ayelet Carmi and Meirav Heiman – Israel, Bliss, 2026

2. David Anthony Sant – Australia, for it will be no more, 2026

3. Laura Cabrera and Sira Cabrera – Spain, Stammer, 2025