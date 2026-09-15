Четири двойки вече са в битката за президент

До момента ЦИК е регистрирала четири кандидат-президентски двойки, крайният срок за регистрация е 22 септември

Подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България продължава по утвърдената хронограма. Това съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на редовния си брифинг за медиите.

След изтичането на срока за регистрация на инициативните комитети стана ясно, че 8 партии и 24 инициативни комитета са заявили участие в изборния процес.

От ЦИК уточниха, че не всички подали документи са успели да приключат регистрацията. Две партии са със заличени регистрации, а на три инициативни комитета е отказана регистрация заради непълноти и несъответствия, които не са били отстранени в определения срок – до 17:00 часа на 14 септември.

Сега участниците трябва да регистрират своите кандидатски листи за президент и вицепрезидент. Крайният срок е 22 септември, като до тази дата може да бъде поискано и заличаване от изборния процес.

Към момента ЦИК вече е регистрирала четири кандидат-президентски двойки. Номерата, с които участниците ще бъдат подредени в бюлетината, ще бъдат определени чрез жребий на 23 септември.

За сравнение, на предходните президентски избори през 2021 г. са участвали 12 партии, 5 коалиции и 12 инициативни комитета, като общият брой на кандидатските листи е бил 24.

Предстоящият вот за президент и вицепрезидент е насрочен за 25 октомври 2026 г.