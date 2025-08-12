Времето в Пловдив на 12 август 2025 г.

За 12 август 2025 година има издаден оранжев код за високи температури на територията на Пловдив и областта. Слънцето изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 20 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 3 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

През деня във вторник ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планинската част от региона ще се разви купеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 35° С.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile